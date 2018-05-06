Трамп примет решение по поводу соглашения с Ираном в течении недели

58 просмотров
Воскресенье, 6 мая 2018, 04:31

Президент США Дональд Трамп намерен решить к 12 мая вопрос о том, следует ли отказаться от ядерного соглашения с Ираном от 2015 года.

Об этом, ссылаясь на Белый дом,  пишет Reuters.

"Президент США Дональд Трамп беседовал с премьер-министром Великобритании Терезой Мей в субботу по поводу ядерного соглашения с Ираном, за неделю до того, как президент решит, покинет ли Вашингтон этот пакт", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Великобритания, Франция и Германия согласились с тем, что соглашение является наилучшим способом предотвратить получение Тегераном ядерного оружия.

Президент Франции Эммануэль Макрон, который в прошлом месяце встретился с Трампом в Вашингтоне, призвал его остаться в соглашении. При этом они предложили обсудить новое соглашение относительно ядерной программы Ирана.

Как известно, в 2015 году Иран согласился свернуть свою ядерную программу в обмен на облегчение экономических санкций. Трамп угрожает отказаться от продления срока действия ядерного пакта. Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что это соглашение "было построено на лжи".

В ходе беседы с Мэй Трамп также подчеркнул, что его целью является денуклеаризация Северной Кореи.

Президент США планирует в июле посетить Соединенное Королевство.

Темы: Иран США ядерное оружие Трамп Великобритания
powered by lun.ua
По теме
В Иране суд запретил Telegram 1 мая 2018, 05:34
ФРГ проверит информацию Израиля о тайной ядерной программе Ирана 1 мая 2018, 01:23
Нетаньяху обвинил Иран во лжи о своей ядерной программе 30 апреля 2018, 22:35
Все новости
Главные новости
ЕС и США возмутились из-за массовых задержаний в России
"Шахтер" фактически гарантировал себе "золото" чемпионата Украины
Температура в Киеве побила рекорд 1911 года
США приостановили беспошлинный ввоз 155 видов товаров из Украины
Все новости
киев

8 заведений Киева, открывшихся в апреле

психология

7 неудобных вопросов, которые нужно поставить на первом свидании