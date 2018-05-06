Взрыв в мечети в Афганистане: не менее 10 погибших

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Воскресенье, 6 мая 2018, 14:48

В результате взрыва в мечети в провинции Хост на востоке Афганистана в воскресенье по меньшей мере 10 человек погибли и 29 получили ранения.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя полиции провинции Басира Бину.

По его словам, взрыв произошел после обеденной молитвы в мечети, которая также использовалась как центр регистрации избирателей для парламентских выборов, которые состоятся в октябре.

Вместе с тем, как сообщает АР, в результате взрыва погибли по меньшей мере 12 человек, ранены 33.

Украинская правда
Темы: Афганистан
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