В Киеве чрезвычайный уровень пожарной опасности продлится до вторника

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Воскресенье, 6 мая 2018, 16:43

В Киеве чрезвычайный уровень пожарной опасности 5 класса продержится до 8 мая.

Об этом сообщили в пресс-службе КГГА со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

Вместе с тем в "Киевавтодоре" заявили, что в период, когда температура воздуха превышает +28ºС, с 10:00 до 22:00 вводится ограничение движения улично-дорожной сетью Киева для тяжеловесных транспортных средств общим весом свыше 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн.

"Управление патрульной полиции в г.Киеве осуществляет оперативный контроль за соблюдением водителями большегрузных транспортных средств ограничения движения улично-дорожной сетью столицы", - отметили в "Киевавтодоре".

По данным синоптиков, до конца дня 6 мая во Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях ожидаются грозы, местами град и шквалы 19-24 м/с.

"6-8 мая в Украине будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности", - отмечают в Укргидрометцентре.

 

Темы: Киев погода дороги
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