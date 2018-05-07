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Путин в четвертый раз стал президентом РФ

Понедельник, 7 мая 2018, 13:17

Владимир Путин в четвертый раз стал президентом России.

Его инаугурация состоялась в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца в Москве.

Путин принес присягу на верность России и обратился с речью к собравшимся. В ней он сказал, что "особенно остро осознает ответственность" перед каждым русским и Россией в целом и перед "тысячелетней историей и нашими предками".

"Считаю своим долгом и смыслом жизни сделать все для России ... Уверяю вас, целью моей жизни, работы будет, как и раньше, служение людям, родине - для меня это больше всего. От всего сердца благодарю вас за вашу сплоченность", - заявил Путин.

По его словам, России нужны "прорывы во всех сферах жизни".

"Путь вперед не бывает простым, это всегда сложный поиск ... Задачи, должны быть, без всякого преувеличения исторические: они будут определять судьбу отечества на десятилетия вперед", - подчеркнул Путин.

В своей речи он отметил, что "мы научились отстаивать свои интересы, возродили гордость за родину, свои ценности".

Путин добавил, что "мы открыты к диалогу ... со всеми государствами в интересах мира и стабильности".

В то же время он подчеркнул, что обороноспособность и безопасность РФ надежно обеспечены и добавил, что "будем и в дальнейшем уделять внимание этим вопросам".

18 марта, в 4-ю годовщину официальной аннексии Крыма Россией, в РФ прошли выборы президента. Голосование, проведенное на захваченном полуострове, Украина и Запад не признают, так как оно незаконное.

Согласно данным ЦИК РФ по итогам обработки 99,84% протоколов, "самовыдвиженец" и действующий президент Владимир Путин набрал 76,66% голосов на выборах.

ЦИК заявила об отсутствии серьезных нарушений во время голосования. А результат Путина глава комиссии Элла Памфилова 19 марта назвала рекордным.

Темы: ПутинРосcияпрезидент
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