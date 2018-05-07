Украинцы лучше всего относятся к Вакарчуку и Зеленскому – опрос

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Понедельник, 7 мая 2018, 13:54

Среди общественно-политических деятелей население Украины лучше всего относиться к шоумену Владимиру Зеленскому и певцу Святославу Вакарчуку.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии.

К Зеленскому положительно относятся 40% опрошенных, нейтрально – 41% и негативно – 11%, к Вакарчуку положительно – 38%, нейтрально – 42%, отрицательно – 12%.

Положительный баланс отношения также имеет Анатолий Гриценко (положительно – 24%, нейтрально – 37%, отрицательно – 21%).

К Юлии Тимошенко положительно относятся 16,7%, нейтрально – 23,8%, отрицательно – 55,9%.

К Петру Порошенко положительно относятся 10,3%, нейтрально – 13,7%, отрицательно – 70,8%.

К другим деятелям из списка положительно относятся не более 17% и баланс отношения (практически во всех случаях) – отрицательный. 

Всего в списке опросника было 27 общественно-политических деятелей. 

 

Опрос проводился с 5 по 19 апреля. Методом личного интервью опрошено 2004 респондента, проживающих в 110 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым) по 4-х ступенчатой ​​стохастической выборке, репрезентативной для населения Украины старше 18 лет.

В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями.

Статистическая погрешность выборки не превышает 3,3%

Украинская правда 
Темы: социология опрос
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