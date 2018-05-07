Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Во второй тур президентских выборов могут пройти 6 политиков

Понедельник, 7 мая 2018, 15:15
Во второй тур президентских выборов могут пройти 6 политиков

Если бы выборы президента Украины проходили в середине апреля 2018 года и в них участвовали Святослав Вакарчук и Владимир Зеленский, то в первом туре больше всего голосов получила бы Юлия Тимошенко.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии.

Так, за Тимошенко проголосовали бы 16,1% среди тех, кто собирается голосовать и определился.

Далее идут – Анатолий Гриценко (12,7%), Олег Ляшко и Петр Порошенко (по 12,2%), Владимир Зеленский (10,8%) и Святослав Вакарчук (9,6%). 

 

Разница в поддержке этих (кроме Тимошенко) кандидатов практически в пределах погрешности, то есть они, скорее всего, "делят" второе место. Все они могут претендовать на выход во второй тур.

Также 8,8% получил бы Юрий Бойко, 8,6% - Вадим Рабинович.

Если бы украинцы могли поддержать нескольких кандидатов на выборах президента, то суммарную наибольшую поддержку (за первый и второй выбор) получили бы Тимошенко (11,2%) и Гриценко (10,3%). 

 

Если сравнивать максимальный потенциал (сумма первого/второго выбора и тех, кто в целом допускают возможность проголосовать за кандидата), то наибольший потенциал будет у Вакарчука (26%), Зеленского (25%) и Гриценко (24,8%).

Что касается второго тура президентских выборов, то респондентам предлагали 22 пары возможных участников второго тура.

В этих парах действующего президента победили бы (в зависимости от личности другого кандидата, прошедшего во второй тур) Вакарчук, Зеленский, Тимошенко, Гриценко, Ляшко и Рабинович. 

 

В то же время Юлию Тимошенко, согласно опросу, могут обойти Зеленский, Вакарчук и Гриценко. 

 
 

Зеленского во втором туре мог бы победить Вакарчук. 

 
 

Опрос проводился с 5 по 19 апреля. Методом личного интервью опрошено 2004 респондента, проживающих в 110 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым) по 4-х ступенчатой ​​стохастической выборке, репрезентативной для населения Украины старше 18 лет.

В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями.

Статистическая погрешность выборки не превышает 3,3%.

Украинская правда
Темы: виборыопроспрезидентВакарчукПорошенко
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Все новости...
виборы
Министр обороны Британии подтвердил, что уйдет с должности и не будет баллотироваться
Премьер Польши подтвердил планы об одновременных выборах и референдуме по миграции
Россия может отложить "выборы" на оккупированных территориях, если ситуация ухудшится − ЦИК
Последние новости
08:11
Чехия выделила $10 млн на усиление медицинской сферы Харьковской области
08:11
Россияне атаковали Украину 28 дронами, 24 из них уничтожены – Генштаб 
08:04
ВСУ за сутки ликвидировали 1 080 захватчиков и 9 танков
07:53
Украина и Германия провели новый раунд консультаций о "гарантиях безопасности"
07:46
Атака "Шахедов": в Киевской области обломки повредили частные дома
07:33
Умеров и глава Пентагона обсудили приоритеты помощи в сфере безопасности
06:53
Россияне формируют "добробат" "Донецк" из жителей Краснодарского края – Сопротивление
06:07
Израиль разрушил сеть туннелей ХАМАСа в Газе
05:31
ФотоРазрушения в многоэтажке Киева вызвал российский дрон, два человека ранены – КГВА 
04:57
В случае остановки западной помощи Украина потеряет способность сдерживать РФ – ISW
Все новости...
Реклама: