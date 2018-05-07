Во второй тур президентских выборов могут пройти 6 политиков

Если бы выборы президента Украины проходили в середине апреля 2018 года и в них участвовали Святослав Вакарчук и Владимир Зеленский, то в первом туре больше всего голосов получила бы Юлия Тимошенко.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии.

Так, за Тимошенко проголосовали бы 16,1% среди тех, кто собирается голосовать и определился.

Далее идут – Анатолий Гриценко (12,7%), Олег Ляшко и Петр Порошенко (по 12,2%), Владимир Зеленский (10,8%) и Святослав Вакарчук (9,6%).

Разница в поддержке этих (кроме Тимошенко) кандидатов практически в пределах погрешности, то есть они, скорее всего, "делят" второе место. Все они могут претендовать на выход во второй тур.

Также 8,8% получил бы Юрий Бойко, 8,6% - Вадим Рабинович.

Если бы украинцы могли поддержать нескольких кандидатов на выборах президента, то суммарную наибольшую поддержку (за первый и второй выбор) получили бы Тимошенко (11,2%) и Гриценко (10,3%).

Если сравнивать максимальный потенциал (сумма первого/второго выбора и тех, кто в целом допускают возможность проголосовать за кандидата), то наибольший потенциал будет у Вакарчука (26%), Зеленского (25%) и Гриценко (24,8%).

Что касается второго тура президентских выборов, то респондентам предлагали 22 пары возможных участников второго тура.

В этих парах действующего президента победили бы (в зависимости от личности другого кандидата, прошедшего во второй тур) Вакарчук, Зеленский, Тимошенко, Гриценко, Ляшко и Рабинович.

В то же время Юлию Тимошенко, согласно опросу, могут обойти Зеленский, Вакарчук и Гриценко.

Зеленского во втором туре мог бы победить Вакарчук.

Опрос проводился с 5 по 19 апреля. Методом личного интервью опрошено 2004 респондента, проживающих в 110 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым) по 4-х ступенчатой ​​стохастической выборке, репрезентативной для населения Украины старше 18 лет.

В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями.

Статистическая погрешность выборки не превышает 3,3%