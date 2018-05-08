На новый конкурс на аудитора НАБУ подались 5 кандидатов

На новый конкурс на должность аудитора НАБУ, который проводит Верховная Рада, подались пять кандидатов. Среди них правозащитник, адвокат из Израиля, бывший прокурор США и два пенсионера.

Об этом сообщает "Центр противодействия коррупции" со ссылкой на опубликованный перечень кандидатов на сайте Комитета по вопросам предотвращения и противодействия коррупции.



На должность аудитора НАБУ претендуют Валерий Небога, Юрий Лихненко, Владимир Василенко, Вадим Меламед и Том Файерстоун.



Валерий Небога - пенсионер, в 2015 году участвовал в конкурсе на должность директора НАБУ, позже подавался на различные должности от детектива до руководителя управления.



2017 года подавался на должность аудитора НАБУ от парламента, но его заявка, по мнению комитета, не соответствовала квалификационным условиям конкурса, поэтому кандидатуру Небоги не ставили на голосование.





Юрий Лихненко также пенсионер. Кроме того, он возглавляет организацию "Антимафия". В 2015 году он подавался на должность Директора НАБУ, а позже - на руководителя Одесского управления Антикоррупционного бюро.



Согласно указанной биографии, последний раз работал в правоохранительных органах более 20 лет назад.



"Рекомендации дал сам себе от своей же организации "Антимафия". Имеет предвзятое отношение к работе Антикоррупционного бюро, о чем высказывался во время избрания в совет общественного контроля при НАБУ", - отмечают в ЦПК.

Правозащитник Владимир Василенко работал судьей в международном суде ООН и представителем Украины в Совете ООН по правам человека.



Несколько месяцев назад Олег Ляшко предлагал его кандидатуру на аудитора НАБУ.



В 2015 году был делегирован указом президента Петра Порошенко в Конституционную комиссию вместе с Михаилом Буроменским, избранным в аудиторы НАБУ по квоте Кабинета министров.



"Стоит отметить, что рекомендации Владимир Василенко получил от ОО "Украинское юридическое общество", которое возглавляет Березюк Олег Валерьевич. Березюк также является совладельцем другой общественной организации "Всеукраинское движение "Сила Права". Возглавляет эту ОО бывший народный депутат от БЮТ Андрей Сенченко, который 2014 года временно исполнял обязанности заместителя главы Администрации президента", - отмечают в ЦПК.

Следующий кандидат Вадим Меламед - адвокат, нотариус, последние 25 лет живет в Израиле, где имеет собственную юридическую компанию "Вадим Меламед адвокаты и нотариус".



В 2015 году принимал участие в конкурсе на должность директора НАБУ.

"Тем не менее, Меламед не соответствует требованиям к аудитору НАБУ, определенным Законом Украины "О национальном антикоррупционном бюро", поскольку не имеет "значительного опыта работы в органах предварительного расследования, прокуратуры, судах за рубежом или международных организациях", - отмечают в ЦПК.



Последние 25 лет Меламед работал в Израиле исключительно как адвокат, занимаясь в основном трудовым правом и юридической помощью эмигрантам из Украины. Меламед также получил единую рекомендацию от общественной организации, директором которой является сам.

Последний кандидат - бывший прокурор США и партнер компании "Бейкер и Маккензи" Том Файерстоун. Он 6 лет работал в отделе по борьбе с организованной преступностью прокуратуры США в Нью-Йорке, где специализировался на делах российских олигархов и чиновников, связанных с коррупцией и отмыванием средств.



Файерстоун был главным прокурором по делу об экстрадиции российского ТОП-чиновника Павла Бородина в Швейцарию по обвинению в отмывании и хищении средств. Работал с Магнитским, персона нон-грата в России.



Кроме того, его рекомендовали на должность аудитора НАБУ Посольство США, международная антикоррупционная организация "Transparency International Украина" и Институт CEELI в Праге, который занимается развитием верховенства права.