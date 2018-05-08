В СБУ рассказали, что предупредили провокации спецслужб РФ к 9 мая

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Вторник, 8 мая 2018, 10:57

Сотрудники Службы безопасности обнаружили и пресекли попытки РФ осуществить провокации к 9 мая через запрещенную в Украине соцсеть "Вконтакте".

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"Оперативники спецслужбы обнаружили двух жителей Киевской и Сумской областей, которые администрировали антиукраинские сообщества в соцсети "ВКонтакте". Сотрудники СБ Украины задокументировали, что злоумышленники получили указание от российских спецслужб организовать подбор желающих за деньги принять участие в так называемом "Марше Бессмертного полка" в разных городах страны", - говорится в сообщении.

По информации СБУ, накануне 9 мая значительно активизировалась пропагандистская деятельность представителей так называемого "Министерства информации ДНР".

"Его работники рассылают "методички" владельцам антиукраинских сообществ в соцсетях для проведения массовой агитации в интересах Кремля и террористических организаций "Д/ЛНР", - рассказывают в СБУ.

Накануне майских праздников сотрудники СБУ заблокировали в соцсетях восемь антиукраинских сообществ, которые распространяли призывы к участию в провокационных фейковых акциях в интересах России.

Украинская правда
Темы: СБУ Росcия
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