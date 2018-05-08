В СБУ рассказали, что предупредили провокации спецслужб РФ к 9 мая

Сотрудники Службы безопасности обнаружили и пресекли попытки РФ осуществить провокации к 9 мая через запрещенную в Украине соцсеть "Вконтакте".



Об этом сообщает пресс-центр СБУ.



"Оперативники спецслужбы обнаружили двух жителей Киевской и Сумской областей, которые администрировали антиукраинские сообщества в соцсети "ВКонтакте". Сотрудники СБ Украины задокументировали, что злоумышленники получили указание от российских спецслужб организовать подбор желающих за деньги принять участие в так называемом "Марше Бессмертного полка" в разных городах страны", - говорится в сообщении.



По информации СБУ, накануне 9 мая значительно активизировалась пропагандистская деятельность представителей так называемого "Министерства информации ДНР".



"Его работники рассылают "методички" владельцам антиукраинских сообществ в соцсетях для проведения массовой агитации в интересах Кремля и террористических организаций "Д/ЛНР", - рассказывают в СБУ.



Накануне майских праздников сотрудники СБУ заблокировали в соцсетях восемь антиукраинских сообществ, которые распространяли призывы к участию в провокационных фейковых акциях в интересах России.