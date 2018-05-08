В Черкассах школьники во время торжественной линейки начали терять сознание, с отравлением госпитализировали 51 ребенка.

Об этом сообщил пресс-секретарь Национальной полиции Ярослав Тракало.

По его словам, были госпитализированы 47 детей, из них 11 в реанимации. Потом родители довезли самостоятельно еще 4 детей.

По факту массового отравления начали уголовное производство по ч.1 ст. 325 УК (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений).

При єтом помощник начальника управления ГСЧС в Черкасской области Константин Проценко рассказал в Facebook, что к чрезвычайникам поступило сообщение, что трех детей, потерявших сознание во время школьной линейки в СОШ №8 Черкасс госпитализировали в областную детскую клиническую больницу.

"Впоследствии, количество детей, которые начали жаловаться на тошноту и головокружение увеличилось до 15-ти", - сообщил Проценко.

По состоянию на 11:00 утра в областную больницу были госпитализированы 42 ребенка.

"Все пострадавшие ученики 2-7 классов Черкасской 8-й общеобразовательной школы. Предварительный диагноз у всех пострадавших, отравление неизвестным веществом", - добавил он.

По словам Проценко, анализ воздуха показал, что сероводорода, аммиака, хлора, горючих газов, ядовитых веществ на месте происшествия не было.

Спасатели проводят исследования территории и помещений школы на наличие опасных веществ более широкого спектра действия.

Сейчас проводится работа по исследованию радиационного фона.

Впоследствии пресс-секретарь президента Святослав Цеголко написал в Facebook, что глава СБУ, руководитель Госслужбы по чрезвычайным ситуациям и председатель Черкасской ОГА доложили Петру Порошенко относительно ситуации с отравлением детей.

"Петр Порошенко поручил принять все меры, чтобы установить причину отравления и оказать неотложную медицинскую помощь. Президент также скоординировал дальнейшие шаги с премьер-министром", - сообщил Цеголко.