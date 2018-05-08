"Новоиспеченный" премьер РФ предлагает повысить пенсионный возраст россиян

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о назначении Дмитрия Медведева председателем правительства РФ.

Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания, сообщает российский "Интерфакс".

Ранее во вторник Госдума дала согласие президенту на назначение Медведева председателем правительства. За это решение проголосовали 374 депутата (при необходимом минимуме 226). Против проголосовали 56, воздержавшихся нет.

Медведев уже пообещал внести в Государственную думу предложения по повышению пенсионного возраста.

Медведев заявил, что в России необходимо принимать решения по повышению пенсионного возраста, но аккуратно и взвешенно. По его словам, прежние рамки пенсионного возраста принимались в 30-е годы прошлого века, когда продолжительность жизни была в районе 40 лет.

"С тех пор жизнь в стране изменилась, безусловно, в лучшую сторону. У нас изменились и условия, и возможности, и желание людей трудиться, и период активной жизни", - заявил Медведев.

Сейчас на пенсию россияне выходят в 55 лет (женщины) и 60 лет (мужчины).