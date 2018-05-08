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Верховный суд поставил точку в вопросе, чей Гостиный двор

Вторник, 8 мая 2018, 19:14

Верховный суд окончательно оставил в силе решение вернуть в государственную собственность Гостиный двор в Киеве.

Об этом сообщает во вторник пресс-служба столичной прокуратуры.

"08.05.2018 Верховный суд поддержал принципиальную позицию прокуратуры города Киева и регионального отделения Фонда госимущества по г. Киеву и оставил в силе постановление Киевского апелляционного хозяйственного суда, которым государству возвращено здание "Гостиного двора", расположенное на Контрактовой площади в Киеве", - говорится в сообщении.

Как объяснили "Украинской правде" в прокуратуре Киева решение Верховного суда не подлежит обжалованию.

Как сообщалось, здание Гостиного двора общей площадью 9433 м кв с 1994 года находилось в аренде частной структуры - ОАО "Специальное научно-реставрационное проектное строительно-производственное предприятие "Укрреставрация".

По условиям договора арендатор взял на себя полную ответственность за сохранение памятника архитектуры и содержание здания в надлежащем санитарном, противопожарном и техническом состоянии.

Несмотря на это, региональное отделение Фонда госимущества по г. Киеву неоднократно устанавливало факты существенного нарушения арендатором условий договора, в частности, ухудшение состояния объекта аренды, чем была создана угроза разрушения памятника архитектуры "Гостиный двор".

РО ФГИУ по г. Киеву обратилось в Хозяйственный суд Киева с иском о расторжении договора аренды и обязательства вернуть имущество. Однако судом первой инстанции было отказано в удовлетворении иска.

Не соглашаясь с указанным судебным решением, прокуратура Киева опротестовала его в суде апелляционной инстанции, который согласился с доводами прокуратуры.

"Сегодня Верховный суд в полном объеме поддержал позицию государственных органов по указанному делу, обязав ОАО "Специальное научно-реставрационное проектное строительно-производственное предприятие "Укрреставрация" вернуть государству здание "Гостиного двора", - резюмируют в прокуратуре.

Темы: Киевсуд
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