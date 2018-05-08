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Трамп официально объявил о выходе США из ядерной сделки с Ираном

Вторник, 8 мая 2018, 22:28

Президент США Дональд Трамп официально заявил, что США выйдут из Совместного всеобъемлющего плана действий так называемой иранской ядерной сделки и подписал распоряжение о возобновлении санкций против Ирана.

Соответствующее заявление он сделал во вторник в Белом доме, передает "Укринформ".

"Я объявляю сегодня, что Соединенные Штаты выйдут из Иранской ядерной сделки", - заявил Трамп.

Он подчеркнул, что в октябре 2017 года предупреждал международное сообщество о необходимости пересмотреть этот документ. В этом контексте Трамп отметил, что соглашение лишь временно ограничивает возможности Тегерана разрабатывать ядерное оружие.

"Фактически, соглашение предоставляет Ирану возможность продолжать обогащение урана и со временем достичь грани ядерной катастрофы", - заявил президент.

К тому же, по его словам, Иран продолжает вести свою подрывную активность в Сирии, Йемене и других странах по всему миру. В связи с этим Трамп назвал Иран "спонсором терроризма" подчеркнув, что он поддерживает такие группировки как Хезболла, Хамас, Талибан и Аль-Каида.

По словам главы Белого дома, существующее соглашение "также не позволяет реагировать на разработку режимом баллистических ракет, которые могут доставлять ядерные боеголовки".

Также президент США напомнил об обнаруженной израильской разведкой секретной документации о продолжающейся ядерной программе Тегерана. "Сегодня мы имеем окончательное доказательство того, что эти обещания иранцев были ложью", - заявил президент США.

После речи глава Белого дома подписал президентский меморандум о начале возобновления "ядерных" санкций США против иранского режима.

"Мы введем высокий уровень экономических санкций", - заявил Трамп.

Президент США также заявил, что любая страна, которая будет помогать Ирану в реализации ядерной программы, также "может попасть под санкции Соединенных Штатов".

По его словам, "Америка не будет заложником ядерного шантажа".

"Украинская правда" в Threads

Темы: СШАИран
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