На Арсенальной стартовал "Бессмертный полк"

В Киеве возле станции метро Арсенальная собрались участники акции "Бессмертный полк".

Как сообщает корреспондент УП с места события, непосредственно в акции принимает участие около 200 человек, среди участников - мать погибшей экс-регионала Ирины Бережной, Елена Бережная.

У участников шествия при себе плакаты с портретами погибших в годы Второй мировой войны. Шествие пройдет по "коридору" от "Арсенальной" до площади Славы, в который правоохранители пропускают через рамки металлоискателей.

На месте сбора участников шествия играют советские фронтовые песни. Вместе с тем на ул. Ивана Мазепы начал играть оркестр, который исполняет украинские песни, "Ніч яка місячна", например.

По состоянию на 10:20 возле "Арсенальной" собрались около 500 человек для участия в шествии "Бессмертный полк".