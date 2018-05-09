Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

На Арсенальной стартовал "Бессмертный полк"

Среда, 9 мая 2018, 10:04

В Киеве возле станции метро Арсенальная собрались участники акции "Бессмертный полк".

Как сообщает корреспондент УП с места события, непосредственно в акции принимает участие около 200 человек, среди участников - мать погибшей экс-регионала Ирины Бережной, Елена Бережная. 

Позже к шествию "Полка" присоединились экс-регионалы, нардепы от "Оппоблока" Нестор Шуфрич и Вадим Новинский.

У участников шествия при себе плакаты с портретами погибших в годы Второй мировой войны, они пройдут по "коридору" от "Арсенальной" до площади Славы, в который правоохранители пропускают через рамки металлоискателей.

На месте сбора участников шествия играют советские фронтовые песни. Вместе с тем на ул. Ивана Мазепы начал играть оркестр, который исполняет украинские песни, "Ніч яка місячна", например.

По состоянию на 10:20 возле "Арсенальной" собрались около 500 человек для участия в шествии "Бессмертный полк".

Эльдар Сарахман, Наталия Нечай, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: Киевакции
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Все новости...
Киев
Лукашенко заявил, что готов приютить монахов УПЦ МП из Киево-Печерской лавры
Адвокат погибшего Гуменюка не верит, что тот сам себя подорвал
Взрывы в Шевченковском суде: полиция показала кадры спецоперации
Последние новости
08:11
Россияне атаковали Украину 28 дронами, 24 из них уничтожены – Генштаб 
08:10
Чехия выделила $10 млн на усиление медицинской сферы Харьковской области
08:04
ВСУ за сутки ликвидировали 1 080 захватчиков и 9 танков
07:53
Украина и Германия провели новый раунд консультаций о "гарантиях безопасности"
07:46
Атака "Шахедов": в Киевской области обломки повредили частные дома
07:33
Умеров и глава Пентагона обсудили приоритеты помощи в сфере безопасности
06:53
Россияне формируют "добробат" "Донецк" из жителей Краснодарского края – Сопротивление
06:07
Израиль разрушил сеть туннелей ХАМАСа в Газе
05:31
ФотоРазрушения в многоэтажке Киева вызвал российский дрон, два человека ранены – КГВА 
04:57
В случае остановки западной помощи Украина потеряет способность сдерживать РФ – ISW
Все новости...
Реклама: