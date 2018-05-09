Порошенко: неподалеку есть маньяки, готовые поставить мир на грань 3-й мировой

Россия встала на путь грубого пренебрежения нормами международного права, разрушения мирового порядка и непризнания границ.

Об этом заявил президент Петр Порошенко в выступлении по случаю Дня победы.

Он подчеркнул, что память о колоссальных человеческих жертвах Второй мировой войны предостерегает мир от опасности повторения подобной катастрофы.

"К сожалению, не перевелись еще маньяки, готовые поставить мир на грань уже третьей мировой войны. И они здесь, неподалеку, что от нас требует особой бдительности и ответственности!", - сказал Порошенко.

По его словам, сталинский Советский Союз в течение первых двух лет Второй мировой войны был союзником гитлеровской Германии.

"А сегодня уже путинская Россия встала на путь грубого пренебрежения нормами международного права, разрушения мирового порядка, непризнания границ, отрицания существования целых народов и агрессии против соседних государств", - заявил президент.

"Убежден, что совместными усилиями мы и теперь победим, преодолеем агрессора и обеспечим мир", - подчеркнул он.