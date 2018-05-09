Иран пригрозил возобновить обогащение урана в больших масштабах

626 просмотров
Среда, 9 мая 2018, 11:39

Иран может возобновить обогащение урана в больших, чем до этого масштабах, если ядерная сделка провалится.

Об этом заявил президент Ирана Хасан Роухани, сообщает Associated Press.

Он заявил, что в ближайшее время будут проведены переговоры со странами, которые остаются в ядерной сделке и предостерег, что Иран могу возобновить обогащение урана "в ближайшие недели".

"Я приказал атомной организации Ирана как только появится в этом потребность начать обогащать больше урана, чем раньше", — сказал Роухани.

Напомним, президент США Дональд Трамп официально объявил о выходе США из ядерного соглашения с Ираном.

ЕС заявил, что остается преданным ядерной сделке с Ираном и не собирается выходить из нее, несмотря на решение Трампа.

Европейская правда

Темы: Иран ядерное оружие США
powered by lun.ua
По теме
В ООН также "глубоко разочарованы" выходом США из ядерной сделки с Ираном 9 мая 2018, 06:38
В Минфине США назвали сроки возобновления санкций против Ирана 9 мая 2018, 03:29
Израиль нанес удар по Сирии - СМИ 9 мая 2018, 02:23
Все новости
Главные новости
Отравление в Черкассах: На лечении 57 человек, 11 - в реанимации
На Арсенальной пытались прорвать кордон полиции: есть задержанные
ООС: 21 обстрел, 1 военный погиб
Слободян: РФ может обвинить в терроризме задержанных у берегов Крыма рыбаков
Все новости
соцсети

6 архитекторов, на которых стоит подписаться в Instagram

Жизнь

12 веселых комиксов о наших буднях