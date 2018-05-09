Иран пригрозил возобновить обогащение урана в больших масштабах
Среда, 9 мая 2018, 11:39
Иран может возобновить обогащение урана в больших, чем до этого масштабах, если ядерная сделка провалится.
Об этом заявил президент Ирана Хасан Роухани, сообщает Associated Press.
Он заявил, что в ближайшее время будут проведены переговоры со странами, которые остаются в ядерной сделке и предостерег, что Иран может возобновить обогащение урана "в ближайшие недели".
"Я приказал атомной организации Ирана как только появится в этом потребность начать обогащать больше урана, чем раньше", — сказал Роухани.
Напомним, президент США Дональд Трамп официально объявил о выходе США из ядерного соглашения с Ираном.
ЕС заявил, что остается преданным ядерной сделке с Ираном и не собирается выходить из нее, несмотря на решение Трампа.