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Иран пригрозил возобновить обогащение урана в больших масштабах

Среда, 9 мая 2018, 11:39

Иран может возобновить обогащение урана в больших, чем до этого масштабах, если ядерная сделка провалится.

Об этом заявил президент Ирана Хасан Роухани, сообщает Associated Press.

Он заявил, что в ближайшее время будут проведены переговоры со странами, которые остаются в ядерной сделке и предостерег, что Иран может возобновить обогащение урана "в ближайшие недели".

"Я приказал атомной организации Ирана как только появится в этом потребность начать обогащать больше урана, чем раньше", — сказал Роухани.

Напомним, президент США Дональд Трамп официально объявил о выходе США из ядерного соглашения с Ираном.

ЕС заявил, что остается преданным ядерной сделке с Ираном и не собирается выходить из нее, несмотря на решение Трампа.

Европейская правда

Темы: Иранядерное оружиеСША
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