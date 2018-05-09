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СБУ выдворила двух спецкоров российских телеканалов

Среда, 9 мая 2018, 12:02

СБУ принудительно вернула в РФ и Казахстан спецкоров российских пропагандистских телеканалов "Первый канал" и "Россия" Валентину Соловьеву и Ольгу Юрьеву.

Как сообщает пресс-служба СБУ, 9 мая Соловьева принудительно возвращена в РФ, а Юрьева в Казахстан с запретом въезда в нашу страну сроком на три года.

В сообщении говорится, что они были командированы в Киев для подготовки тенденциозных сюжетов о праздновании в Украине "Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне".

"Оперативники спецслужбы задокументировали, что по замыслу российских пропагандистов отснятые Валентиной Соловьевой и Ольгой Юрьевой видеоматериалы планировалось использовать для дискредитации Украины перед мировым сообществом и распространения дезинформации среди населения", - заявили в СБУ.

Там напомнили, что согласно указу президента №133 от 15 мая 2017 года к российским "Первому каналу" и "Россия" применены специальные ограничительные меры относительно деятельности на территории Украины.

Украинская правда
Темы: СБУРосcияСМИ
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