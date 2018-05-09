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ЕСПЧ передал "наверх" дела "Украина против России"

Среда, 9 мая 2018, 14:25
ЕСПЧ передал наверх дела Украина против России

Палата Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) решила передать Большой палате суда четыре дела "Украина против России", касающиеся нарушений прав человека в оккупированном Крыму и на востоке Украины.

Об этом говорится в сообщении  ЕСПЧ.

"Палата Европейского суда по правам человека, которая рассматривает четыре межгосударственных заявления, поданные Украиной против России, решила отказаться от юрисдикции над ними в пользу Большой палаты", - говорится в сообщении.

В Большой палате 17 судей, в то время как по стандартным делам выносят решение 7 судей ЕСПЧ.

Большая палата уполномочена рассматривать лишь те дела, которые были переданы ей и лишь в трех случаях палата может отказаться от своей юрисдикции в пользу Большой палаты при определенных обстоятельствах. В частности, это происходит, если дело, которое рассматривает палата, затрагивает серьезный вопрос, касающийся толкования Европейской конвенции по правам человека и протоколов к ней.

Переданные дела касаются обвинений Украины в нарушениях Европейской конвенции по правам человека со стороны России и вооруженных групп, которых РФ контролирует. Заявления были поданы по нескольким статьям, включая статью 2 (право на жизнь), статью 3 (запрет пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения), статья 5 (право на свободу и безопасность), статья 6 (право на справедливое судебное разбирательство).

В первых двух делах правительство Украины утверждает, что с 27 февраля 2014 года Российская Федерация, осуществляя контроль над АР Крым, который является неотъемлемой частью Украины, а также осуществляя контроль над сепаратистами и вооруженными группами, которые действуют на востоке Украины, привела к многочисленным нарушениям Конвенции.

Другие два дела покрывают события в Крыму и Восточной Украине с сентября 2014 года. Правительство Украины утверждает, что РФ установила контроль и продолжает контролировать Крым и, контролируя сепаратистов и вооруженные группы, фактически контролирует районы Донецка и Луганска. Таким образом, настаивает украинское правительство, Россия несет ответственность за многочисленные нарушения Конвенции в этих районах.

Напомним, первую жалобу в ЕСПЧ Украина подала 13 марта 2015 года, она касается захвата Россией Крымского полуострова и событий, которые произошли позже на востоке Украины. Жалоба касается многочисленных нарушений прав человека.

Среди претензий к России – РФ применение принудительного гражданства в Крыму.

Украина подала уже пять жалоб в ЕСПЧ, касающиеся действий РФ относительно незаконной аннексии Крыма, а также ответственности России за события на Донбассе.

Европейская правда

Темы: права человекаКрымДонбассРосcия
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