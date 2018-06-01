САП и НАБУ завершили расследование по делу Труханова

Антикоррупционные органы завершили расследование в отношении мэра Одессы Геннадия Труханова и чиновников горсовета, которых подозревают в хищении средств городского бюджета.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Специализированной антикоррупционной прокуратуры в Facebook.

В частности, прокуроры пришли к выводу о достаточности собранных доказательств, чтобы составить обвинительный акт в отношении Труханова, одесских чиновников и других лиц, которые подозреваются в хищении средств городского бюджета в особо крупных размерах при покупке по завышенной цене помещений бывшего завода "Краян".

По данным следствия, стоимость здания, которая была указана в отчете об оценке, заказанном руководителем ООО "Девелопмент Элит" как продавцом, и методика проведения оценки была поставлена ​​под сомнение одним из департаментов Одесского городского совета, в связи с чем проект решения о приобретении помещения по цене 185 млн гривен был завизирован "с замечаниями", изложенными отдельным документом.

Отмечается, что указанное здание менее чем за два месяца до принятия решения Одесским городским советом о его покупке за 185 млн гривен было приобретено другой фирмой за 4 млн гривен и внесено в уставный капитал ООО "Девелопмент Элит".

Однако, несмотря на это, Труханов и его заместитель на согласительном совете и на внеочередной сессии горсовета сообщили депутатам заведомо ложную информацию о принятии по результатам будущего голосования решения на дачу согласия на покупку помещения, а не о его покупке по конкретной цене.

Кроме того, они предоставили ложные данные о готовности помещения к использованию и наличии ремонта, о создании в предложенном помещении центра предоставления социальных услуг.

Кроме того, необходимость покупки была обоснована якобы реализацией проекта "Европейская мэрия", которого в действительности не существовало.

В итоге помещение купили за 185 млн гривен - по вдвое более высокой цене, установленной в ходе расследования, однако эти средства были арестованы по ходатайству антикоррупционных органов.

"По поручению прокурора детективы Национального антикоррупционного бюро Украины 31.05.2018 восьми подозреваемым и их защитникам открыли материалы досудебного расследования для ознакомления", - говорится в сообщении САП.

Напомним, Труханов фигурирует в делах относительно: 1) подписания мирового соглашения с Борисом Кауфманом и Александром Грановским по Одесскому аэропорту; 2) покупки помещений завода "Краян" по завышенным ценам под нужды городской власти; 3) присвоения средств местного бюджета путем завышения стоимости работ по реконструкции автодорог.

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Экономическая правда