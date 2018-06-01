Украинцы не верят Порошенко в вопросе антикоррупционного суда – исследование

Лишь 5% опрошенных украинцев готовы доверить создание антикоррупционного суда представителям президента Петра Порошенко.

Об этом свидетельствуют результаты опроса населения Украины, проведенного Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова.

При этом, как показывает исследование, больше всего доверия в этом вопросе представителям антикоррупционных общественных организаций (47%) и экспертам из западных стран (38%).

Опрос показал, что значительно меньше граждан готовы поручить это дело депутатам Верховной Рады (13%) и судьям от органов судебного самоуправления (9%).

"По сравнению с концом 2017 года распределение мнений по этому вопросу почти не изменилось, за исключением некоторого роста доверия к антикоррупционным общественным организациям (с 41% до 47%)", - рассказывают исследователи.

Они отметили, что предпочтение представителям антикоррупционных организаций и западным экспертам в формировании антикоррупционного суда отдают избиратели всех политических сил и всех регионов Украины.

Опрос проводился с 19 по 25 мая во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2019 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Сообщается, что финансировало опрос Агентство США по международному развитию (USAID).