Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Украинцы не верят Порошенко в вопросе антикоррупционного суда – исследование

Пятница, 1 июня 2018, 14:48

Лишь 5% опрошенных украинцев готовы доверить создание антикоррупционного суда представителям президента Петра Порошенко.

Об этом свидетельствуют результаты опроса населения Украины, проведенного Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова.

При этом, как показывает исследование, больше всего доверия в этом вопросе представителям антикоррупционных общественных организаций (47%) и экспертам из западных стран (38%).

Опрос показал, что значительно меньше граждан готовы поручить это дело депутатам Верховной Рады (13%) и судьям от органов судебного самоуправления (9%).

"По сравнению с концом 2017 года распределение мнений по этому вопросу почти не изменилось, за исключением некоторого роста доверия к антикоррупционным общественным организациям (с 41% до 47%)", - рассказывают исследователи.

Они отметили, что предпочтение представителям антикоррупционных организаций и западным экспертам в формировании антикоррупционного суда отдают избиратели всех политических сил и всех регионов Украины.

 

Опрос проводился с 19 по 25 мая во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2019 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Сообщается, что финансировало опрос Агентство США по международному развитию (USAID).

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: ПорошенкоАнтикоррупционный судопрос
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Все новости...
Порошенко
Найем об оскорблениях "порохоботов" в сети: "Порошенко должен понести за это политическую ответственность"
Александр Мартыненко: как руководят президенты, роль Ермака, политика за кулисами
Украина и ее "если бы"
Последние новости
08:24
Норвежский круизный лайнер остался без навигации из-за шторма в Северном море
08:11
Над Украиной ночью сбили 24 из 28 дронов, не обошлось без попаданий
08:10
Чехия выделила $10 млн на усиление медицинской сферы Харьковской области
08:04
ВСУ за сутки ликвидировали 1 080 захватчиков и 9 танков
07:53
Украина и Германия провели новый раунд консультаций о "гарантиях безопасности"
07:46
Атака "Шахедов": в Киевской области обломки повредили частные дома
07:33
Умеров и глава Пентагона обсудили приоритеты помощи в сфере безопасности
06:53
Россияне формируют "добробат" "Донецк" из жителей Краснодарского края – Сопротивление
06:07
Израиль разрушил сеть туннелей ХАМАСа в Газе
05:31
ФотоРазрушения в многоэтажке Киева вызвал российский дрон, два человека ранены – КГВА 
Все новости...
Реклама: