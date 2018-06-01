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Порошенко уволил главу района, который не хотел строить солнечную электростанцию

Пятница, 1 июня 2018, 14:56

Президент Петр Порошенко уволил главу Татарбунарского района Одесской области Александра Кривенко, который не передал в аренду инвестору землю для строительства солнечной электростанции.

Об этом глава государства сообщил во время своего визита в Одессу в пятницу.

По его словам, соответствующее распоряжение он уже подписал по представлению главы Одесской областной госадминистрации.

Порошенко пояснил, что такое решение обусловлено тем, что Кривенко более полугода не передавал инвестору, который хотел построить солнечную электростанцию, землю в аренду.

Хотя соответствующее распоряжение, по его приказу, было от главы Одесской ОГА.

"К нему еще в декабре прошлого года обращались инвесторы с просьбой передать в аренду земельный участок под строительство объектов альтернативной энергетики. Сделать Одесскую область чище, построить солнечную электростанцию", - рассказал президент.

"Сегодня, спустя полгода, предприятие не то, что не начало строительные работы, оно даже землю не получило. А все потому, что глава райгосадминистрации Татарбунарского района, по неизвестным мне причинам, не считает нужным заключать соответствующее соглашение с предприятием", - заявил Порошенко.

Он отметил, что если чиновники на местах позволяют себе мешать инвесторам в чьих-то интересах, то власть должна быть жесткой к ним.

Президент добавил, что увольнение Кривенко будет примером для других.

Порошенко также заявил, что Украина меняется, а потому будет принято решение о создании Антикоррупционного суда в сотрудничестве с антикоррупционными органами и все чиновники обязательно будут декларировать свои доходы, чтобы объяснить людям, откуда у них "дома на побережье, дачи, дорогие авто, а у некоторых даже самолеты".

Яна Миланова, УП
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