Заместитель главы СБУ приобрел Range Rover, находясь под следствием

Первый заместитель главы СБУ – начальник Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Павел Демчина, находясь под следствием НАБУ, приобрел внедорожник Range Rover Sport стоимостью более 30 тысяч долларов.



Об этом говорится в расследовании под названием "Страж коррупции" в СБУ программы "Схемы", совместного проекта Радио Свобода и телеканала "UA: Перший".



Согласно данным официального реестра МВД, в 2018 году Павел Демчина стал владельцем Range Rover Sport 2013 года выпуска за более чем 30 тысяч долларов.

При этом Национальное антикоррупционное бюро расследует возможное незаконное обогащение первого заместителя главы Службы безопасности Украины.



В НАБУ открыли производство в марте 2017 года после того, как журналисты проекта "Слідство.Інфо" показали автопарк и дом под Киевом, принадлежащие матери детей Павла Демчины Ольге Воловчук, и обнаружили, что официальных доходов ей для этого не хватило бы.

В рамках расследования НАБУ в судебном реестре появилась информация об официальных доходах Демчины и Воловчук.

С 1998-го по 2016 год Ольга заработала всего 164 000 гривен. Павел Демчина за все время государственной службы с 2009-го по 2016 год получил около 1 миллиона 150 тысяч гривен.



Это означает, что официальные доходы вряд ли позволили бы ему или Воловчук приобрести элитное имущество и ценные машины, говорится в расследовании "Схем".



Сам Павел Демчина в комментарии "Схемам" заявил, что имел деньги на внедорожник Range Rover: "У меня задекларирована была достаточная сумма для того, чтобы приобрести этот пятилетний автомобиль".



Сколько он заработал с 2016-го по 2018 год, Демчина точно не сказал: "Я вам сейчас не готов сказать, сколько я заработал. Мне надо поднимать справки из наших финансовых подразделений. (...) Около 60 тысяч (в месяц – ред )".







Журналисты подсчитали: чтобы купить такое авто, первый заместитель главы СБУ должен был отдать примерно всю свою годовую зарплату – и остаться без средств.



Журналисты "Схем" также обнаружили, что родственники Павла Демчины, проживающие на в Ровенской области, заселились в особняки, стоимость которых несоизмерима с их скромными доходами.

Чиновник заявил: "Каким боком я к Старой Рафаловке, объясните мне? Я приезжаю забирать детей от бабушки. Спрашивайте бабушек, дедушек, я не проживаю вместе с ними. Я декларирую то, что есть у меня или тех, кто со мной проживают. Я проживаю один".

Павел Демчина также не захотел говорить, помогал ли он матери своих детей покупать дом под Киевом: "Я проживаю в однокомнатной квартире, это очень легко устанавливается. А комментировать чье-то благосостояние, людей, с которыми я не проживаю, я не могу и не буду".

40-летнего генерал-майора Демчину называют приближенным к соратнику президента Игорю Кононенко и "смотрящим" за СБУ от партии власти. Он возглавляет так называемое управление "К".



С 2017 года СБУ засекретила электронные декларации об имуществе и доходах всех, кто работает в этом ведомстве, включая руководителей – хотя они публичные лица.