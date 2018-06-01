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На выходных в Киеве изменят и перекроют движение транспорта

Пятница, 1 июня 2018, 16:35

Вход в киевское метро на станции "Арсенальная" могут ограничивать в течение 3 июня.

Об этом сообщил столичный метрополитен в Twitter.

"3 июня 2018 в связи с проведением массовых мероприятий в городе возможно ограничение на вход для пассажиров станцию "Арсенальная", – говорится в сообщении.

Обычно метрополитен сообщает о возможном ограничении перед мероприятиями. Оно применяется при резком увеличении пассажиропотока.

Также в "Киевпастранс" сообщили, что на время проведения спортивно-массовых мероприятий на выходных будут изменены маршруты наземного транспорта.

В частности, речь идет об автобусах №№ 2, 5, 12, 24, 62, 114, 118 и троллейбусах №№ 5, 6, 7, 8, 9, 16, 17, 18, 40, 42.

Отмечается, что 2 и 3 июня в Киеве состоятся фестиваль "Radioday free open air", международные соревнования по велосипедному спорту "RaceHorizonPark" и спортивно-благотворительный "Пробег под каштанами".

Украинская правда
Темы: Киевтранспортметро
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