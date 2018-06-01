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Трамп согласился встретиться с Ким Чен Ыном в Сингапуре

Пятница, 1 июня 2018, 22:02
Трамп согласился встретиться с Ким Чен Ыном в Сингапуре

Президент США Дональд Трамп согласился встретиться с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном в Сингапуре 12 июня.

Об этом сообщает BBC.

Трамп сделал это объявление после переговоров с северокорейским чиновником в Белом доме.

"Он также заявил, что Северная Корея "хотела осуществить денуклеаризацию", хотя в КНДР это не подтвердили", - отмечает издание.

Представитель КНДР генерал Ким Чен-чол передал президенту США письмо, написанное лично Ким Чен Ыном.

Трамп сказал, что это "очень интересное письмо, и в какой-то момент может быть уместным", поделиться им.

Он добавил, что во время встречи не обсуждалась проблема прав человека.

24 мая Трамп отменил саммит, заявив, что военные США готовы реагировать на "безрассудный поступок" КНДР, но уже на следующий день заявил о шансе на проведение саммита.

Позже Трамп подтвердил информацию о том, что сложные переговоры об организации саммита возобновились.

Мария Думанская, УП
Темы: ТрампКНДРСеверная КореяСША
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