Трамп согласился встретиться с Ким Чен Ыном в Сингапуре

Президент США Дональд Трамп согласился встретиться с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном в Сингапуре 12 июня.

Об этом сообщает BBC.

Трамп сделал это объявление после переговоров с северокорейским чиновником в Белом доме.

"Он также заявил, что Северная Корея "хотела осуществить денуклеаризацию", хотя в КНДР это не подтвердили", - отмечает издание.

Представитель КНДР генерал Ким Чен-чол передал президенту США письмо, написанное лично Ким Чен Ыном.

Трамп сказал, что это "очень интересное письмо, и в какой-то момент может быть уместным", поделиться им.

Он добавил, что во время встречи не обсуждалась проблема прав человека.

BREAKING: Trump says of upcoming summit with North Korea's Kim Jong Un: 'Now we're going to deal'