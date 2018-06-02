Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Порошенко поговорил с Помпео о Северном потоке, санкциях для РФ и политзаключенных

Суббота, 2 июня 2018, 02:02
Порошенко поговорил с Помпео о Северном потоке, санкциях для РФ и политзаключенных

Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с госсекретарем США Майком Помпео.

Об этом сообщили на сайте президента.

"Собеседники обсудили укрепление сотрудничества в области безопасности и обороны. Президент поблагодарил американскую сторону за предоставление Украине противотанковых ракетных комплексов "Джавелин".

"Глава государства также проинформировал о ходе реформ в Украине в контексте сотрудничества с Международным валютным фондом, в том числе о процессе формирования эффективной антикоррупционной инфраструктуры", - говорится в сообщении.

Кроме этого, Порошенко и Помпео обсудили вызовы безопасности в результате реализации проекта "Северный поток - 2".

"Президент Украины и госсекретарь США скоординировали позиции в контексте оглашения выводов расследования сбивания самолета рейса МН17 и отметили важность продолжения санкционной политики против России", - добавила пресс-служба президента.

Порошенко подчеркнул важность продолжения давления на РФ для освобождения всех украинских заложников.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ПорошенкоСША
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В случае остановки западной помощи Украина потеряет способность сдерживать РФ – ISW

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

Все новости...
Порошенко
Найем об оскорблениях "порохоботов" в сети: "Порошенко должен понести за это политическую ответственность"
Александр Мартыненко: как руководят президенты, роль Ермака, политика за кулисами
Украина и ее "если бы"
Последние новости
08:48
Германия готовится к возможным новогодним беспорядкам
08:44
Атака дронами: в Николаевской области поврежден объект инфраструктуры, в Одесской – зернохранилище
08:24
Норвежский круизный лайнер остался без навигации из-за шторма в Северном море
08:11
Над Украиной ночью сбили 24 из 28 дронов, не обошлось без попаданий
08:10
Чехия выделила $10 млн на усиление медицинской сферы Харьковской области
08:04
ВСУ за сутки ликвидировали 1 080 захватчиков и 9 танков
07:53
Украина и Германия провели новый раунд консультаций о "гарантиях безопасности"
07:46
Атака "Шахедов": в Киевской области обломки повредили частные дома
07:33
Умеров и глава Пентагона обсудили приоритеты помощи в сфере безопасности
06:53
Россияне формируют "добробат" "Донецк" из жителей Краснодарского края – Сопротивление
Все новости...
Реклама: