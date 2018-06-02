Порошенко провел телефонный разговор с Помпео

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Суббота, 2 июня 2018, 02:02

Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с госсекретарем США Майком Помпео.

Об этом сообщили на сайте президента.

"Собеседники обсудили укрепление сотрудничества в области безопасности и обороны. Президент поблагодарил американскую сторону за предоставление Украине противотанковых ракетных комплексов "Джавелин".

"Глава государства также проинформировал о ходе реформ в Украине в контексте сотрудничества с Международным валютным фондом, в том числе о процессе формирования эффективной антикоррупционной инфраструктуры", - говорится в сообщении.

Кроме этого, Порошенко и Помпео обсудили вызовы безопасности в результате реализации проекта "Северный поток - 2".

"Президент Украины и госсекретарь США скоординировали позиции в контексте оглашения выводов расследования сбивания самолета рейса МН17 и отметили важность продолжения санкционной политики против России", - добавила пресс-служба президента.

Порошенко подчеркнул важность продолжения давления на РФ для освобождения всех украинских заложников.

Темы: Порошенко США
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