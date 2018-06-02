Порошенко поговорил с Помпео о Северном потоке, санкциях для РФ и политзаключенных
Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с госсекретарем США Майком Помпео.
Об этом сообщили на сайте президента.
"Собеседники обсудили укрепление сотрудничества в области безопасности и обороны. Президент поблагодарил американскую сторону за предоставление Украине противотанковых ракетных комплексов "Джавелин".
"Глава государства также проинформировал о ходе реформ в Украине в контексте сотрудничества с Международным валютным фондом, в том числе о процессе формирования эффективной антикоррупционной инфраструктуры", - говорится в сообщении.
Кроме этого, Порошенко и Помпео обсудили вызовы безопасности в результате реализации проекта "Северный поток - 2".
"Президент Украины и госсекретарь США скоординировали позиции в контексте оглашения выводов расследования сбивания самолета рейса МН17 и отметили важность продолжения санкционной политики против России", - добавила пресс-служба президента.
Порошенко подчеркнул важность продолжения давления на РФ для освобождения всех украинских заложников.