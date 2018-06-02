Под посольство РФ в Киеве принесли "гробы"

Акция против российской агрессии на востоке Украины прошла под посольством Российской Федерации в Киеве.

Как сообщает Укринформ, несколько десятков активистов принесли под дипломатическое представительство символические картонные гробы с надписью "Груз 200 ЧВК "Вагнера".

Фото Укринформ

Эти "гробы" прикреплены к воротам посольства, а также ими выложены слова "ИхТамНет". Такие же "гробы" держат в руках активисты.

Кроме того, к воротам прикреплены фотографии с фамилиями наемников "ЧВК "Вагнера".

Акция приурочена к началу финального этапа чемпионата мира по футболу, который стартует в России с 14 июня.