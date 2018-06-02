Под посольство РФ в Киеве принесли "гробы"

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Суббота, 2 июня 2018, 14:56

Акция против российской агрессии на востоке Украины прошла под посольством Российской Федерации в Киеве.

Как сообщает Укринформ, несколько десятков активистов принесли под дипломатическое представительство символические картонные гробы с надписью "Груз 200 ЧВК "Вагнера".

 
Фото Укринформ

Эти "гробы" прикреплены к воротам посольства, а также ими выложены слова "ИхТамНет". Такие же "гробы" держат в руках активисты.

 

Кроме того, к воротам прикреплены фотографии с фамилиями наемников "ЧВК "Вагнера".

Акция приурочена к началу финального этапа чемпионата мира по футболу, который стартует в России с 14 июня.

 
 
 
 

Темы: Росcия акции Киев
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