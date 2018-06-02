Должностных лиц Госпогранслужбы поймали на взятке

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Суббота, 2 июня 2018, 16:21

Сотрудники внутренней и собственной безопасности Госпогранслужбы вместе с правоохранителями раскрыли кадровую оборудку, в которой подозреваются должностные лица ГПСУ.

Как сообщает в субботу пресс-служба ведомства, совместная операция правоохранительных органов по выявлению преступных намерений правонарушителей длилась более 2 месяцев.

 
Фото Госпогранслужбы

Должностное лицо Сумского пограничного отряда и бывший чиновник Восточного регионального управления по предварительному сговору группой лиц требовали и получили от военнослужащего Сумского пограничного отряда неправомерную выгоду в размере 17 тысяч долларов США за назначение на одну из руководящих должностей в рядах Госпогранслужбы.

Отмечается, что взяточников задержали в субботу в Харькове после получения второй части неправомерной выгоды в виде денежных средств в размере 12 тысяч долларов США.

Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом).

 

"Сейчас изучается вопрос причастности к этой оборудке должностных лиц Восточного регионального управления и Администрации Государственной пограничной службы. Решается вопрос об уведомлении задержанным лицам о подозрении и вручения ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей", - сообщили в Госпогранслужбе.

Пункт 3 статьи 368 УК предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Украинская правда
Темы: Пограничная служба взятка
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