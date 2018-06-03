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ДТП в Запорожье: 2 погибших

Воскресенье, 3 июня 2018, 01:34
ДТП в Запорожье: 2 погибших
фото Александр Буханец, Facebook

В результате дорожно-транспортного происшествия в Запорожье погибли 2 человека - пятилетняя девочка умерла в карете скорой, ее мать - в реанимации.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Отмечается, что ДТП произошло на Набережной в районе Вознесеновского рынка.

По словам свидетелей происшествия, автомобиль BMW на литовских номерах, который двигался по Набережной магистрали на большой скорости, наехал на пешеходов - молодую женщину и ее 5-летнюю дочь, которые прогуливались по тротуару.

Патрульные полицейские сообщили, что до приезда скорой они пытались оказать первую помощь пострадавшим, поскольку мать с ребенком еще подавали признаки жизни, однако те не выжили.

Девочка умерла в карете скорой, ее мать - в реанимации.

По предаврительной информации, водитель BMW участвовал в гонках по Набережной вместе с другим автомобилем, и, возможно, не справился с управлением.

Второму автомобилю удалось скрыться с места происшествия.

"Также имеется информация, что водитель BMW пытался скрыться с места преступления, но был задержан. Не исключено, что у него перелом позвоночника", - говорится в сообщении.

По данным следствия, тормозной путь автомобиля, сбившего мать и ребенка, составлял до 120 метров.

Правохранители обратились к запорожцам, владеющих информацией о ДТП, либо зафиксировавших аварию на видеорегистратор, сообщить об этом полиции.

Ведется следствие.

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Темы: ДТПЗапорожьеполиция
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