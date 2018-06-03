ДТП в Запорожье: 2 погибших

650 просмотров
Воскресенье, 3 июня 2018, 01:34

В результате дорожно-транспортного происшествия в Запорожье погибли 2 человека - пятилетняя девочка умерла в карете скорой, ее мать - в реанимации.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Отмечается, что ДТП произошло на Набережной в районе Вознесеновского рынка.

По словам свидетелей происшествия, автомобиль BMW на литовских номерах, который двигался по Набережной магистрали на большой скорости, наехал на пешеходов - молодую женщину и ее 5-летнюю дочь, которые прогуливались по тротуару.

Патрульные полицейские сообщили, что до приезда скорой они пытались оказать первую помощь пострадавшим, поскольку мать с ребенком еще подавали признаки жизни, однако те не выжили.

Девочка умерла в карете скорой, ее мать - в реанимации.

участвовал в гонках по Набережной вместе с другим автомобилем, и, возможно, не справился с управлением

Второму автомобилю удалось скрыться с места происшествия.

"Также имеется информация, что водитель BMW пытался скрыться с места преступления, но был задержан. Не исключено, что у него перелом позвоночника", - говорится в сообщении.

По данным следствия, тормозной путь автомобиля, сбившего мать и ребенка, составлял до 120 метров.

Правохранители обратились к запорожцам, владеющих информацией о ДТП, либо зафиксировавших аварию на видеорегистратор, сообщить об этом полиции.

Ведется следствие.

Темы: ДТП Запорожье полиция
powered by lun.ua
По теме
Чиновника Хмельницкого горсовета арестовали на 60 суток за смертельное ДТП 2 июня 2018, 16:32
В Ровно в ДТП погиб оператор агентства журналистских расследований 2 июня 2018, 15:52
Главные новости дня – за 60 секунд 1 июня 2018, 21:03
Все новости
Главные новости
Климкин просит мир надавить на РФ для освобождения украинских политзаключенных
Боевики выжигают дома жителей Южного - МинТОТ
В субботу ранены уже трое военных, боевики обстреляли ДФС
Рейдеры пытались захватить ТЦ "Магелан" в Киеве
Все новости
Опыт

История выпускницы интерната

Опыт

Расстреляли из-за клеветы – история обычной семьи из Винницы