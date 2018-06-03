США готовят санкции против компаний-участниц "Северного потока-2" - СМИ

Администрация президента США Дональда Трампа готовится к введению санкций против энергетических компаний Германии и ряда других европейских стран, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток-2".

Об этом сообщает Foreign Policy со ссылкой на собственные источники.

Американские чиновники рассматривают и другие пути блокирования проекта "Северный поток-2", но большинство ключевых фигур в Белом доме склоняются к санкционному сценарию.

Санкций могут еще больше усилить напряженность в отношениях между США и Германией, где официальные лица сильно недовольны действиями Трампа по торговле, решением отказаться от ядерной сделки с Ираном и тому подобное.

"Они не перед чем не остановятся, чтобы заблокировать "Северный поток", - сказал один из собеседников, имея в виду чиновников Белого дома.

Администрации США выступали против газопровода с момента, когда он был впервые был объявлен в 2015 году. Конгресс прошлым летом принял законопроект, предусматривающий санкции за участие в проекте.

Многие страны Центральной и Восточной Европы также выступают против проекта, который, по их мнению, увеличит зависимость Европы от российского газа.

Государственный департамент США пока не комментирует этот вопрос, но отмечает, что компании, которые работают над проектом, должны учитывать риски.

"Мы четко дали понять, что компании, работающие в российском секторе энергетических экспортных трубопроводов, участвуют в бизнес-сфере, которая несет риск санкций", - сказала пресс-секретарь Госдепартамента.

Как известно, с конца 2019 газотранспортный коридор "Северный поток-2" должен транспортировать около 55 млрд кубометров российского газа ежегодно из РФ через Балтийское море в Германию.

Противники проекта - в том числе Польша, страны Балтии, Украина, Молдова, США и Дания - утверждают, что "Северный поток-2" увеличит зависимость ЕС от "Газпрома", который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС.

Европейская правда