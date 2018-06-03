Украинцев призвали не провоцировать пожары: высокий уровень опасности

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Воскресенье, 3 июня 2018, 18:48

ГосЧС призывает граждан не провоцировать пожары на открытых территориях и соблюдать правила безопасности во время пребывания в природных экосистемах из-за чрезвычайной пожарной опасности 5 класса.

Об этом говорится в сообщении ГСЧС.

"До 4 июня в Украине сохранится чрезвычайная пожарная опасность 5 класса, в связи с чем значительно увеличивается риск возникновения многочисленных пожаров в природных экосистемах и на открытых территориях", - заявили в ведомстве.

По сообщению синоптиков, 4 июня в Украине, кроме большинства районов Карпатского региона и Житомирщины, сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.

 

По данным ГСЧС, с начала года количество возгораний на открытых территориях превысило 14 тыс. случаев. 

В течение пожароопасного периода запрещается посещать хвойные леса при объявлении чрезвычайной пожарной опасности 5-го класса; разводить костры в лесу и лесополосах; заезжать автомобилем в лес; курить, бросать в лесу и лесопосадках непогашенные спички или окурки; оставлять в лесу пропитанную бензином, керосином, маслом или другими горючими веществами ветошь; охотиться в лесу с использованием огнестрельного оружия; создавать свалки и сжигать отходы; сжигать стерню и пожнивные остатки на сельскохозяйственных полях, напомнили в Госслужбе.

Темы: пожар ГСЧС погода
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