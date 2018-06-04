На Балтике начались масштабные учения НАТО

В Вильнюсе стартовали ежегодные учения Saber Strike при участии 18 тысяч солдат из 19 стран.

Об этом пишет DW.com.

Около 18 тысяч военнослужащих из 19 стран примут участие в военных учениях НАТО Saber Strike ("Удар сабли") под руководством США, которые начались в воскресенье, 3 июня, с торжественной церемонии в Вильнюсе.

Учения проводятся ежегодно с 2010 года. В них примут участия батальоны НАТО под управлением США, Германии, Великобритании и Канады, размещенные в странах Балтии и Польши.

"Они (батальоны НАТО - Ред.) будут специально проверены во время Saber Strike, это продемонстрирует сплоченность альянса", - заявил в Вильнюсе бригадный генерал армии США Ричард Коффман.

Отработать собираются взаимодействие наземных и воздушных сил, чтобы обеспечить "необходимое присутствие там, где в нем будут нуждаться", заявил генерал.

Между тем Польша ожидает ответ на предложение заплатить США от 1,5 до 2 млрд долларов за создание на ее территории постоянной американской военной базы.

Документ с названием "Предложение о постоянном присутствии США в Польше" разработан "в рамках мероприятий, направленных на углубление оборонного сотрудничества с США, включая увеличение присутствия американских войск в Польше" в 2018 году.

Он направлен в Конгресс США, ряду правительственных структур и аналитических центров, в том числе представителям Атлантического совета. Представитель Атлантического совета также подтвердил получение документа.

В документе подчеркивается, что постоянное присутствие в Польше бронетанковой дивизии войск США необходимо "для сдерживания все более напористой и опасной позиции России, которая угрожает Европе".

В польском оборонном ведомстве также отмечают, что создание постоянной американской военной базы в Польше соответствует принятой в США в 2017 году национальной оборонной доктрине, которая "определяет агрессию России как одну из главных угроз США и глобальной стабильности".