Украинские дороги признали одними из худших в мире

Украина в мировом рейтинге качества дорог оказалась на 130 месте из 137-ми.

Об этом свидетельствуют данные индекса глобальной конкурентоспособности Global Competitiveness Index 2017-2018, пишет Громадське.

Украина на одну позицию обошел Мозамбик, заняв 129 место по качеству дорог. После Украины на 131 месте расположился Парагвай.

Лидерами по качеству дорог признаны Объединенные Арабские Эмираты, Сингапур и Швейцария. В пятерку лучших также вошли Гонконг и Нидерланды.

Соединенные Штаты заняли 10 место.

Худшими дороги среди анализируемых 137 стран оказались в Мавритании, на северо-западе Африки.

Отметим, однако, что в общем рейтинге развития транспортной инфраструктуры Украина заняла 87 место, сразу после Черногории. В этой категории последней также признали Мавританию. А лидером транспортной инфраструктуры является Сингапур.