Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Украинские дороги признали одними из худших в мире

Понедельник, 4 июня 2018, 05:51

Украина в мировом рейтинге качества дорог оказалась на 130 месте из 137-ми.

Об этом свидетельствуют данные индекса глобальной конкурентоспособности Global Competitiveness Index 2017-2018, пишет Громадське.

Украина на одну позицию обошел Мозамбик, заняв 129 место по качеству дорог. После Украины на 131 месте расположился Парагвай.

Лидерами по качеству дорог признаны Объединенные Арабские Эмираты, Сингапур и Швейцария. В пятерку лучших также вошли Гонконг и Нидерланды.

Соединенные Штаты заняли 10 место.

Худшими дороги среди анализируемых 137 стран оказались в Мавритании, на северо-западе Африки.

Отметим, однако, что в общем рейтинге развития транспортной инфраструктуры Украина заняла 87 место, сразу после Черногории. В этой категории последней также признали Мавританию. А лидером транспортной инфраструктуры является Сингапур.

"Украинская правда" в Threads

Темы: дорогирейтинг
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото Родственники замглавы Львовской ОВА скупают землю, несмотря на отсутствие доходов − СМИ

В случае остановки западной помощи Украина потеряет способность сдерживать РФ – ISW

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Все новости...
дороги
Пентагон об ударах по Чонгарскому мосту: Это битва Украины, они ее планируют
На Прикарпатье из-за непогоды размыло дороги
В центре Киева перекроют улицы
Последние новости
10:12
фото Родственники замглавы Львовской ОВА скупают землю, несмотря на отсутствие доходов − СМИ
10:08
КолонкаВ Минобороны назвали 5 главных достижений цифровизации министерства
09:51
ОВА: На оккупированной части Херсонщины россияне застрелили ребенка на глазах родни
09:36
СМИ: Санкции США остановили поставки газа с СПГ-проекта РФ
09:29
Генштаб: На Херсонщине защитники расширяют плацдарм, на ряде направлений отражают атаки
08:48
Германия готовится к возможным новогодним беспорядкам
08:44
Атака дронами: в Николаевской области поврежден объект инфраструктуры, в Одесской – зернохранилище
08:24
Норвежский круизный лайнер остался без навигации из-за шторма в Северном море
08:11
Над Украиной ночью сбили 24 из 28 дронов, не обошлось без попаданий
08:10
Чехия выделила $10 млн на усиление медицинской сферы Харьковской области
Все новости...
Реклама: