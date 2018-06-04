Лавров позвал Ким Чен Ына в гости

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Понедельник, 4 июня 2018, 13:25

Лидер КНДР Ким Чен Ын получил приглашение посетить Россию, но точных параметров возможного визита пока нет.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

По его словам, во время встречи с лидером КНДР в Пхеньяне 31 мая глава МИД РФ Сергей Лавров передал Ким Чен Ыну приглашение посетить РФ, в том числе в качестве одного из возможных поводов для такого визита фигурировал Восточный экономический форум.

"Насколько это будет удобно и правильно для северокорейской стороны, покажет время, а также работа по дипломатическим каналам. Пока каких-то точных параметров (возможного визита) нет", - подчеркнул представитель Кремля.

Он отрицательно ответил на вопрос, передавал ли Ким Чен Ын послание в ответ Владимиру Путину.

Как сообщалось, в программе "Вести недели" на телеканале "Россия-1" показали фото встречи главы МИД РФ Сергея Лаврова и лидера КНДР Ким Чен Ына с дорисованной в фотошопе улыбкой.

Европейская правда

Темы: Северная Корея КНДР Лавров Росcия
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