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Путин запустил контрсанкции

Понедельник, 4 июня 2018, 15:01
Путин запустил контрсанкции

Президент России Владимир Путин подписал закон "О мерах воздействия на недружественные действия США и иных иностранных государств".

Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации, сообщает "РИА Новости".

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Документ позволяет вводить контрсанкции в ответ на "недружественные шаги" США и других стран. Меры могут применяться в отношении государств, организаций, находящихся под их юрисдикцией, а также должностных лиц и граждан.

Авторами законопроекта были спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин и главы фракций.

За время рассмотрения документа в нижней палате парламента его содержание значительно изменилось: в первой редакции правительству предоставлялось право на 16 ответных мер, ко второму чтению их осталось 6.

Законопроект разрешает российским властям вводить и иные ограничения – "в соответствии с решением президента, чтобы иметь возможность оперативно реагировать на меняющуюся обстановку".

Ко второй редакции из документа исключили упоминание конкретных отраслей, товаров и услуг. Контрсанкции не будут распространяться на жизненно необходимые товары, в том числе лекарства.

Также из проекта ушла норма, из-за которой под ограничения могли попасть практически все российские компании и банки с иностранным участием.

Как известно, Соединенные Штаты Америки, Европейский Союз и Украина ввели и усиливают санкции в отношении российских компаний и ключевых лиц из-за аннексии Крыма и агрессии против Украины, включая боевые действия на востоке.

Россия же вместо того, чтобы выполнить Минские соглашения и отступить с Донбасса, а также вернуть Крым Украине, вводит свои контрмеры.

Темы: санкцииРосcияПутин
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