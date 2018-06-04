Путин запустил контрсанкции

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Понедельник, 4 июня 2018, 15:01

Президент России Владимир Путин подписал закон "О мерах воздействия на недружественные действия США и иных иностранных государств".

Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации, сообщает "РИА Новости".

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Документ позволяет вводить контрсанкции в ответ на недружественные шаги США и других стран. Меры могут применяться в отношении государств, организаций, находящихся под их юрисдикцией, а также должностных лиц и граждан.

Авторами законопроекта стали спикер Госдумы Вячеслав Володин и главы фракций.

За время рассмотрения документа в нижней палате парламента его содержание значительно изменилось: в первой редакции правительству предоставлялось право на 16 ответных мер, ко второму чтению их осталось 6.

Законопроект разрешает российским властям вводить и иные ограничения – "в соответствии с решением президента, чтобы иметь возможность оперативно реагировать на меняющуюся обстановку".

Ко второй редакции из документа исключили упоминание конкретных отраслей, товаров и услуг. Контрсанкции не будут распространяться на жизненно необходимые товары, в том числе лекарства.

Также из проекта ушла норма, из-за которой под ограничения могли попасть практически все российские компании и банки с иностранным участием.

Темы: санкции Росcия Путин
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