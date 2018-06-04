С 1 августа без горячей воды может остаться весь Киев

С 1 августа весь Киев может остаться без горячей воды, а с началом отопительного сезона – и без тепла.

Об этом "Украинской правде" сообщила пресс-секретарь заместителя председателя КГГА Петра Пантелеева Юлия Грамотная.

Она напомнила, что в городе создали коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго", которое стало поставщиком услуг горячей воды и теплоснабжения вместо "Киевэнерго".

С 1 мая в его управление перешли сети и котельные. Но в связи с тем, что НАК "Нафтогаз" отказался заключить договор на поставку газа с "Киевтеплоэнерго", пока то не возьмет на себя долги "Киевэнерго", то сейчас без горячей воды остались более 3000 столичных домов.

При этом ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, которые обеспечивают теплом и горячей водой около 70% Киева, должны перейти в "Киевтеплоэнерго" с 1 августа. С этого времени без горячей воды могут остаться фактически все киевляне.

"Мы еще не вернули из управления "Киевэнерго" ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6. По решению Киевсовета возврат этих двух объектов и завода "Энергия" должен состояться 1 августа. Они поставляют горячую воду более 6 тысячам домов. Эти дома сейчас с водой, потому что действует соглашение между "Нафтогазом" и "Киевэнерго". Но как только это соглашение прекратится, и необходимо будет – как и в случае с котельными – заключать новое соглашение между "Киевтеплоэнерго" и "Нафтогазом", то есть риск что "Натофгаз" так же займет позицию "не будем заключать соглашение". Тогда весь Киев останется без горячей воды. Более того – это ставит под угрозу подготовку к зиме и отопительный сезон вообще", - сказала Грамотная.

Она также добавила, что в июне киевляне получат платежки от "Киевтеплоэнерго", но с долгами от "Киевэнерго".

"Платежки уже в июне людям придут за горячую воду (отопление сейчас нет – ред.) уже от "Киевтеплоэнерго". Но также в квитанциях будут графы от "Киевэнерго", потому что у многих людей остались долги. У кого нет долгов – у тех в графах "Киевэнерго" будут нули, а у кого есть долг, то будет указана его сумма к оплате", - пояснила Грамотная.

Она также отметила, что "Киевтеплоэнерго" отказывается брать на себя долги, которые "Киевэнерго" накопило за 16 лет, потому что там не только долги потребителей.

"В структуре этого долга сидят не только долги населения (с которым надо работать, и это длительный процесс), но и долги государственного бюджета за льготы и субсидии, за теплоснабжение бюджетных учреждений и за разницу в тарифах, которая была до этого. Плюс здесь сидит более миллиарда гривен штрафов и пени. Это те штрафные санкции, которые насчитывал "Нафтогаз" "Киевэнерго" за несвоевременную уплату за потребленный газ", - пояснила Грамотная.

Киев настаивает на отдельном решении вопроса задолженности за газ и вопроса теплоснабжения города.

""Нафтогаз" ссылается на ст. 22 закона о теплоснабжении, где "Киевтеплоэнерго" должно стать правопреемником долгов "Киевэнерго". Но мы говорим, привлекая международных юристов, что эта статья является противоречивой, спорной, и должна решаться в судах. Но ни в одном законе не написано, что "Нафтогаз" имеет право не заключать соглашение с новым исполнителем услуг на рынке, мотивируя это тем, что он обязан взять долги предыдущего исполнителя услуг", - подытожила Грамотная.

Необходимость оплатить все долги до 1 августа отметило и "Киевэнерго".

"Долги за отопление и горячую воду нужно оплатить до 1 августа. Средства, которые поступят в качестве оплаты долгов за теплоснабжение на счета "Киевэнерго", автоматически перечисляются на спецсчета Ощадбанка для оплаты долгов за газ", - говорится в сообщении пресс-службы компании.

В "Киевэнерго" напомнили, что по закону, новый теплопоставщик вправе требовать уплаты долгов, накопленных за предоставленные услуги в прошлые периоды.

"В связи с отказом НАК "Нафтогаз Украины" подписывать контракт с КП "Киевтеплоэнерго" из-за нерешенной ситуации с долгами за газ, погашение существующих долгов в течение ближайших двух месяцев является залогом стабильности энергоснабжения Киева", - подчеркнули в "Киевэнерго".

В компании добавили, что сейчас долг потребителей Киева за тепло и горячую воду достиг 4,8 миллиарда гривен.

"Наибольшую задолженность за отопление и горячую воду имеют населения и ЖЭО столицы – 3,2 миллиарда гривен. Долги государственного и местного бюджета составляют 190 миллионов гривен, других потребителей – 349 миллионов гривен. Долги государственного бюджета по компенсации льгот и субсидий, а также разницы в тарифах достигли почти 1 миллиарда гривен", - говорится в сообщении.

Также в "Киевэнерго" добавили, что их долг перед НАК "Нафтогаз Украины" составляет 3,8 миллиарда гривен.