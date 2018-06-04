Мэр Дрогобыча Кучма мощным ударом отправил активиста в нокдаун

Во время спора в горсовете Дрогобыча, что на Львовщине, мэр города Тарас Кучма сильно ударил кулаком в лицо местного активиста.

Видео драки опубликовала в YouTube пользователь под ником Kateryna Benjuk.

На записи видно, как человек в синей футболке ругает Кучму и называет его вором. Мэр все отрицает и обзывает своего оппонента лжецом и негодяем, на что получает ответ вроде "сам такой".

В этот момент мэр неожиданно и сильно бьет мужчину правой рукой в челюсть. Дальнейшей драке помешали присутствующие.

Мэр добавил, что будет бить каждого, кто посмеет его называть вором.

Позже Kateryna Benjuk опубликовала видео еще одной драки между Кучмой и тем же мужчиной в синей футболке. Запись она назвала "Второе нападение мэра Дрогобыча на активиста".

По информации местного издания "Форпост", инцидент произошел 4 мая утром, когда к главе города пришла община с вопросом о незаконной свалке на одном из коммунальных предприятий города.

Как сообщает ZAXID.NET, на место происшествия прибыли правоохранители и по факту нападения открыли уголовное производство.

"Произошел конфликт. Пострадавший - 55-летний житель Дрогобыча, нападавший - 53-летний местный житель. Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 125 УК Украины", - сообщили изданию в отделе коммуникации ГУ Нацполиции Львовской области.

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