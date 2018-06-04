Мэр Дрогобыча Кучма мощным ударом отправил активиста в нокдаун

Во время спора в горсовете Дрогобыча, что на Львовщине, мэр города Тарас Кучма сильно ударил кулаком в лицо местного активиста.

Видео драки опубликовала в YouTube пользователь под ником Kateryna Benjuk.

На записи видно, как человек в синей футболке ругает Кучму и называет его вором. Мэр все отрицает и обзывает своего оппонента лжецом и негодяем, на что получает ответ вроде "сам такой".

В этот момент мэр неожиданно и сильно бьет мужчину правой рукой в челюсть. Дальнейшей драке помешали присутствующие.

Мэр добавил, что будет бить каждого, кто посмеет его называть вором.

Позже Kateryna Benjuk опубликовала видео еще одной драки между Кучмой и тем же мужчиной в синей футболке. Запись она назвала "Второе нападение мэра Дрогобыча на активиста".

Как сообщает ZAXID.NET, это произошло через несколько минут после первого инцидента: когда Тарас Кучма выходил из помещения, тот же протестующий вновь заявил, что Кучма является вором, после чего мэр Дрогобыча еще раз ударил активиста кулаком в лицо.

По информации местного издания "Форпост", инцидент произошел 4 мая утром, когда к главе города пришла община с вопросом о незаконной свалке на одном из коммунальных предприятий города.

Как сообщает ZAXID.NET, на место происшествия прибыли правоохранители и по факту нападения открыли уголовное производство.

"Произошел конфликт. Пострадавший - 55-летний житель Дрогобыча, нападавший - 53-летний местный житель. Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 125 УК Украины", - сообщили изданию в отделе коммуникации ГУ Нацполиции Львовской области.

Сообщается, что 4 июня жители Дрогобыча снова заблокировали дорогу к местному коммунальному предприятию, где обустроена свалка. Активисты не пропускают на свалку грузовики с отходами. Причиной блокировки протестующие называют то, что свалка незаконна.

Сам Тарас Кучма заявил, что проблемы с вывозом мусора из города возникли еще в начале февраля, однако до сих пор ему удавалось договариваться о вывозе мусора. Впрочем, в последние дни блокада усилилась и в воскресенье, 3 июня, в город вернулись все мусоровозы, которые должны были вывезти из Дрогобыча отходы.

В комментарии телеканалу "112 Украина" мэр Дрогобыча признался, что он как мэр не имел права так поступать и уже попросил прощения у общины.

В то же время он заявил, что люди, которые пришли в понедельник в горсовет, никакие не активисты, а обычные провокаторы.

В свое оправдание Кучма отметил, что видео демонстрирует лишь одну сторону конфликта и из него вырезаны "безосновательные оскорбления", которые ему "нашептывали" эти люди.

"Но я пообещал людям и обществу, что больше таких вещей делать не буду", - сказал он.

По словам Кучмы, причина конфликта заключается в том, что некуда вывозить мусор из города, а общество в этом обвиняет его. Более того, заявляет мэр, эта ситуация создана искусственно, чтобы вытеснить его из кресла городского председателя.

Как известно, Кучма - майдановец, участник АТО, член партии "Общественное движение "Народный контроль", до избрания мэром был главным врачом батальона им. Кульчицкого.

Евгений Кизилов, УП