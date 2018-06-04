В Крыму ввели режим чрезвычайной ситуации из-за засухи

В четырех районах оккупированного полуострова ввели режим чрезвычайной ситуации из-за засухи.

Об этом сообщает пресс-служба так называемого председателя оккупированного Крыма Сергея Аксенова со ссылкой на его распоряжение.

"Глава республики Крым Сергей Аксёнов подписал распоряжение от 4 июня 2018 года № 236-рг "О введении режима чрезвычайной ситуации природного характера" в результате засухи в четырёх районах Республики Крым: Красногвардейском, Нижнегорском, Первомайском, а также Советском", - говорится в сообщении .

У главы оккупационной власти уверяют, что выделят деньги из федерального бюджета для тех сельхозпроизводителей, которые понесли наибольшие потери во время засухи.