КС Молдовы отклонил попытку Додона защитить российскую пропаганду

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Вторник, 5 июня 2018, 00:34

Конституционный суд Молдовы признал соответствующим конституции страны так называемый закон "о борьбе с российской пропагандой", отклонив соответствующий запрос президента страны Игоря Додона. 

Об этом пишет DW.com.

Высший суд Молдовы отклонил иск президента страны Игоря Додона и признал правомерным закон о борьбе с российской пропагандой. Это решение не подлежит обжалованию и вступило в силу с момента принятия.

Парламент Молдовы 7 декабря прошлого года принял поправки в Кодекс о телевидении и радио, которые предусматривают запрет на ретрансляцию в стране информационных, информационно-аналитических, политических и военных передач из государств, которые не ратифицировали Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении.

Россия подписала документ еще в 2006 году, но не ратифицировала его. 

Президент Додон отказался подписывать закон, в том числе после того, как парламент принял его повторно. После этого Конституционный суд временно отстранил Додона от должности, а председатель парламента Андриан Канду подписал закон в качестве исполняющего обязанности президента.

Закон вступил в силу 12 февраля. За это время уже несколько молдовских телеканалов были оштрафованы за показ российских новостей, а также за трансляцию выступления президента России Владимира Путина перед Федеральным собранием РФ.

В настоящее время Координационный совет по телевидению и радио готовится рассмотреть вопрос о наказании телеканала "РТР-Молдова", который транслировал в прямом эфире парад в честь Дня Победы в Москве, сообщает "Интерфакс".

Темы: Молдова пропаганда Росcия
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