Путин: "Фабрика троллей" - это личное дело Пригожина

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия как государство не имеет отношения к "фабрике троллей", а обвинения в адрес Евгения Пригожина назвал смешными.

Об этом он рассказал в интервью австрийскому телеканалу ORF, текст которого опубликовала пресс-служба Кремля.

На вопрос ведущего о том, что Пригожин, которого США обвиняют в попытках повлиять на выборы с помощью так называемого агентства Internet Research Agency, известного как "фабрика троллей", поддерживает тесные отношения с российским руководством и его называют "поваром Путина", Путин заявил, что нужно отделять деятельность Российского государства и ее граждан.

"Вы действительно думаете, что человек, который занимается ресторанным бизнесом, имея даже какие‑то хакерские возможности, имея какую‑то частную фирму в этой сфере – я даже не знаю, чем он занимается, – с этих позиций может повлиять на выборы в Соединённых Штатах или в какой‑то европейской стране?", - ответил Путин.

"Как же низко пало всё, что происходит в информационной и политической сфере в странах объединённого Запада, если ресторатор из России может повлиять на выборы в какой‑то из европейских стран либо в Соединённых Штатах! Это не смешно?", - продолжил он.

Тогда ведущий уточнил, что Пригожин занимается не только ресторанами, у него много фирм, которые заключили договоры с Министерством обороны и получают много госзаказов, но при этом миллионы долларов он тратит на "фабрику троллей". Он спросил зачем это нужно ресторатору?

"Спросите у него. Российское государство не имеет к этому никакого отношения", - ответил Путин.

При этом президент РФ в качестве якобы аналогичного примера завил, что известный американский инвестор Джордж Сорос "вмешивается во все дела во всём мире".

"И мне очень часто наши американские друзья говорят: Америка не имеет к этому отношения как государство... Спросите Госдеп: зачем он это делает? Госдеп Вам ответит, что он не имеет к этому никакого отношения, это личное дело господина Сороса. А у нас это личное дело господина Пригожина", - заявил Путин.

Как сообщалось, имя Пригожина фигурирует в докладе специального советника ФБР Роберта Мюллера о вмешательстве РФ в выборы в США в 2016 году.

Министерство финансов США ввело санкции против обвиняемых во вмешательстве в американские выборы, в том числе против российского Агентства интернет исследований, известного как "фабрика троллей".