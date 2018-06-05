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Путин назвал условия разрешения конфликта с Украиной

Вторник, 5 июня 2018, 08:30
Путин назвал условия разрешения конфликта с Украиной

Для России важно, чтобы на территории Украины не появились новые комплексы противоракетной обороны, которые бы сдерживали российский ядерный потенциал.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью австрийскому телеканалу ORF, текст которого опубликовала пресс-служба Кремля, сообщает "Европейская правда".

"Для нас, для России важно, чтобы на территории Украины не появились какие‑либо военные объекты, которые угрожали бы нашей безопасности. Например, новые комплексы противоракетной обороны, которые бы стремились купировать наш ядерный потенциал. Да, для нас это важно, я не скрываю", - отметил он.

На вопрос, решилась бы ли "украинская проблема", если бы Украина объявила себя нейтральной страной и не вступала бы в НАТО, Путин ответил: "Это одна из проблем, но не единственная".

"Я уже говорил об ограничениях в сфере использования родных языков для национальных меньшинств. Принятый закон о языке в Украине, который критиковался, в том числе и в Европе, но он действует. И это в значительной степени усложняет ситуацию в Украине", - сказал глава РФ.

"А я напомню, идеологи украинской независимости, украинские националисты еще в XIX веке говорили о необходимости формирования самостоятельного, независимого от России украинского государства. Но многие из них говорили о необходимости сохранения очень хороших отношений с Россией, говорили о необходимости формирования независимого украинского государства на федеративных началах и так далее", - добавил он.

В марте этого года на официальном сайте НАТО в разделе, посвященном расширению альянса, Украину внесли в список четырех стран-партнеров, которые задекларировали свое стремление (aspirations) к вступлению.

До этого в альянсе отказывались официально признать стремление Украины к обретению членства в НАТО.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ПутинРосcиявойнаДонбасс
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