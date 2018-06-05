Режиссер Леонид Кантер покончил с собой

В Черниговской области застрелился известный украинский режиссер и сооснователь арт-хутора "Обырок" Леонид Кантер.



Полиция Черниговщины сообщает о самоубийстве, не называя имени, но пресс-секретарь Национальной полиции Ярослав Тракало подтвердил "Украинской правде", что речь идет о Кантере.

По данным полиции, вечером 4 июня в полицию поступило сообщение, что в домовладении одного из сел Бахмачского района совершил самоубийство 36-летний мужчина.

Следственно-оперативная группа полиции на месте происшествия обнаружила труп мужчины со сквозным огнестрельным ранением в челюсть. Рядом с телом правоохранители обнаружили оружие.



Ярослав Тракало уточнил, что автомат направили на экспертизу.



"Есть предсмертная записка", – сообщил он.



Тело отправлено в морг на экспертизу. Полиция опрашивает родственников и знакомых, устанавливает мотивы поступка.



Пока открыто уголовное производство по ч. 1 статьи 115 Уголовного кодекса ("умышленное убийство").

Подруга и коллега Кантера журналистка Екатерина Мизина подтвердила смерть Леонида и написала, что о прощании с ним сообщат позже.

Леонид Кантер – украинский продюсер, режиссер и путешественник. В августе 2014 года он ушел добровольцем во 2-й батальон Национальной гвардии Украины. Его друг режиссер Иван Ясной уговорил взять камеру и снимать фильм, который позже назвали "Война за свой счет" "(Війна за свій рахунок").

Наиболее известен Леонид Кантер по документальному фильму "Добровольцы Божьей Четы" (The Ukrainians) о защитниках Донецкого аэропорта и по ленте "Миф" о погибшем на фронте оперном певце Василие Слипаке.



Кантер продвигал свои фильмы за рубежом, много путешествовал.



После путешествий с друзьями к четырем океанам он в 2014 году издал книгу "С табуретом к океану" (в соавторстве с Павлом Солодько).

Буквально на днях стало известно, что Кантер планирует экранизировать инициативу "С табуретом к океану", которая зародилась на его кухне в 2004 году и состояла в том, чтобы донести до четырех океанов четыре табуретки со своей кухни и оставить их на побережье. "Человек с табуретом" – так он назвал этот проект.





Хотя Кантер родился в Киеве (27 июля 1981 года), в 2007 году он с женой Дианой основал в Черниговской области арт-хутор Обырок. Там он собирал не только друзей, но и всех желающих посетить фестиваль "Хлеб" – сеять и жать пшеницу, печь хлеб своими руками.



Прошлым летом Леонид Кантер соединил жатву на фестивале "Хлеб" с этническим фестивалем "Мама Африка", в котором принимали участие представители африканских стран.

У Леонида осталось трое детей: две дочери и сын.