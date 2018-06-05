Режиссер Леонид Кантер покончил с собой
В Черниговской области застрелился известный украинский режиссер и сооснователь арт-хутора "Обырок" Леонид Кантер.
Полиция Черниговщины сообщает о самоубийстве, не называя имени, но пресс-секретарь Национальной полиции Ярослав Тракало подтвердил "Украинской правде", что речь идет о Кантере.
По данным полиции, вечером 4 июня в полицию поступило сообщение, что в домовладении одного из сел Бахмачского района совершил самоубийство 36-летний мужчина.
Следственно-оперативная группа полиции на месте происшествия обнаружила труп мужчины со сквозным огнестрельным ранение в челюсть. Рядом с телом правоохранители обнаружили оружие.
Ярослав Тракало уточнил, что оружие направлено на экспертизу.
"Есть предсмертная записка", – сообщил он.
Тело отправлено в морг на экспертизу. Полиция опрашивает родственников и знакомых, устанавливает мотивы самоубийства.
Пока открыто уголовное производство по ч. 1 статьи 115 Уголовного кодекса ("умышленное убийство").