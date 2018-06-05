Среди кандидатов в президенты отсутствуют явные лидеры – опрос

Среди кандидатов на президентский пост отсутствуют явные лидеры, рейтинг всех основных политиков довольно невысок.

Об этом свидетельствуют результаты опроса фонда "Демократические инициативы" совместно с социологической службой Центра Разумкова.

Согласно ему, относительно наибольшую поддержку среди респондентов, которые планируют принять участие в выборах, имеет лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко - 13,3% избирателей, далее следует бывший министр обороны, лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко - 9,4 %, затем сопредседатель партии бывших "регионалов" "Оппозиционный блок" Юрий Бойко - 8,4%, только после него расположен нынешний президент Петр Порошенко - 7,6%, немного меньше поддержка у лидера Радикальной партии Олега Ляшко - 7,4%.

Отмечается, что уровень поддержки Тимошенко мало отличается в разных регионах, рейтинг Гриценко выше в Западном и Центральном регионах, рейтинг Бойко обеспечивают почти исключительно восток, юг и Донбасс, поддержка Порошенко несколько выше на западе и несколько ниже на востоке, позиции Ляшко чуть крепче в центре и на юге.

Также исследование показало, что участвовать в голосовании на выборах президента планирует подавляющее большинство граждан - 68%. При этом на юге уровень готовности заметно меньше - 54%, а вот на западе готовность самая высокая - 76%.

Кроме того, опрос выяснил, что большинство украинцев (62%) считают, что стране нужны новые политические лидеры, не видят такой необходимости 27%. Больше всего выражают потребность в новых лидерах в Западном регионе (78%), меньше всего - на юге (46%). В остальных регионах новых лидеров хотят около 60%.

По данным социологов, опрос был проведен с 19 по 25 мая во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошены 2019 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Отмечается, что финансировало исследование Агентство США по международному развитию (USAID).