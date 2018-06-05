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В ОБСЕ резко раскритиковали "список предателей" от ГПУ

Вторник, 5 июня 2018, 15:33
В ОБСЕ резко раскритиковали список предателей от ГПУ
ОБСЕ

Представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир называет неприемлемым и опасным обнародование пресс-секретарем генерального прокурора Ларисой Сарган "списка предателей".

Об этом сообщает 5 июня пресс-служба ОБСЕ.

Дезир выразил обеспокоенность тем, что пресс-секретарь генпрокурора опубликовала список, в который вошли, в том числе, журналист Мирослава Гонгадзе и председатель Национального союза журналистов Сергей Томиленко, обвинив их в предательстве.

"Публикация списка, включая имена журналистов, обвиняя их в предательстве, неприемлема и опасна. Это может иметь серьезные последствия для безопасности журналистов", - написал Дезир в письме властям.

"Я настоятельно рекомендую властям вмешаться и приостановить такую ​​практику, особенно когда она предпринимается государственными чиновниками, учитывая чувствительную и сложную обстановку в Украине на данный момент".

"Журналисты и СМИ должны быть в состоянии открыто и свободно выражать свое мнение. Клеймление тех, кто критически настроен, как предателей, ставит их под большой риск, и это – неприемлемо", – добавил Дезир.

30 мая после объявления правоохранительными органами, что смерть журналиста Аркадия Бабченко была организована в рамках специальной операции, пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган разместила на своей странице Facebook список людей, которых она назвала предателями ("зрадофилами" укр.) из-за критики в адрес государства и правоохранительных органов относительно безопасности журналистов и безнаказанности за преступления против СМИ в стране.

 

Украинская правда

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Темы: ГенпрокуратураСМИсвобода словаОБСЕ
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