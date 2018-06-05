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В Чернобыльской зоне вспыхнул лесной пожар

Вторник, 5 июня 2018, 17:52
В Чернобыльской зоне вспыхнул лесной пожар

Во вторник, 5 июня, в зоне отчуждения вокруг ЧАЭС произошло возгорание сухой травы с последующим распространением пожара в лесной массив.

Об этом сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По ее данным, в настоящее время лес горит на площади около 10 гектаров. По состоянию на 17:30 авиацией ДСНС совершено 7 сбросов воды (34 тонны) самолетами АН-32П и вертолетом Ми-8.

Отмечается, что возгорание травы произошло в 10 утра. Всего к тушению пожара привлечены 29 единиц техники и 126 пожарных.

В соцсетях говорят, что горит "рыжий лес", наиболее загрязненная территория Зоны отчуждения.

Украинская правда
Темы: Чернобыльпожарчрезвычайное происшествие
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