"Самообороновцам" Крыма, которые похищали активистов на полуострове, сообщили о подозрении

Прокуратура Крыма сообщила о подозрении трем членам "Самообороны Крыма", которые похищали и незаконно удерживали украинских активистов на полуострове.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Отмечается, что в ходе досудебного расследования было установлено, что в течение марта 2014 члены незаконно созданного вооруженного формирования "Самооборона Крыма", без законных полномочий задерживали в Симферополе граждан Украины, после чего длительное время незаконно удерживали их в неизвестном месте.

Сообщается, что среди похищенных был и и сокоординатор движения "Евромайдан Крым" Андрей Щекун и другие украинские активисты в Крыму.

"Потерпевшие постоянно находились с мешками на головах и подвергались моральным и физическим страданиям", - говорится в заявлении.

Также в прокуратуре добавляют, что следствием установлены активные участники таких незаконных задержаний граждан Украины, трем из которых сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 146 УК Украины.

Указываются, что принимаются меры по получению разрешения на задержание этих лиц и объявления их в розыск.