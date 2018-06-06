Во Львове вторую неделю "минируют" бизнес-центры: сейчас заявили о 5

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Среда, 6 июня 2018, 11:27

Утром 6 июня неизвестный заявил о минировании 5 бизнес-центров во Львове.

Об этом "Украинской правде" сообщили в пресс-службе Главного управления полиции в Львовской области.

"Примерно в 9:15 на электронную почту центра безопасности города поступило сообщение о заминировании бизнес-центров на улицах Шевченко, Богдана Хмельницкого, Научной (три корпуса) и на улице Героев УПА", - сказали в пресс-службе.

По указанным адресам выехали следственно-оперативные группы, эксперты-взрывотехники и кинологи.

Информации о том, проводилась ли эвакуация, у полиции нет.

Вместе с тем в пресс-службе отметили, что сообщение о минировании на электронный адрес поступают фактически ежедневно уже вторую неделю.

"Вторую неделю фактически изо дня в день поступают сообщения. Иногда дважды в день, даже как-то три раза в день были такие сообщения. Вот на 1 июня их было 13. Вчера было два. Сегодня пока одно", - сказали в пресс-службе.

В полиции предположили, что все эти сообщения могут поступать от одного человека, личность которого еще не установлена.

Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства.

Ирина Балачук, УП
Темы: Львов полиция
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