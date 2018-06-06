Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Во Львове вторую неделю "минируют" бизнес-центры: сейчас заявили о 5

Среда, 6 июня 2018, 11:27

Утром 6 июня неизвестный заявил о минировании 5 бизнес-центров во Львове.

Об этом "Украинской правде" сообщили в пресс-службе Главного управления полиции в Львовской области.

"Примерно в 9:15 на электронную почту центра безопасности города поступило сообщение о заминировании бизнес-центров на улицах Шевченко, Богдана Хмельницкого, Научной (три корпуса) и на улице Героев УПА", - сказали в пресс-службе.

По указанным адресам выехали следственно-оперативные группы, эксперты-взрывотехники и кинологи.

Информации о том, проводилась ли эвакуация, у полиции нет.

Вместе с тем в пресс-службе отметили, что сообщение о минировании на электронный адрес поступают фактически ежедневно уже вторую неделю.

"Вторую неделю фактически изо дня в день поступают сообщения. Иногда дважды в день, даже как-то три раза в день были такие сообщения. Вот на 1 июня их было 13. Вчера было два. Сегодня пока одно", - сказали в пресс-службе.

В полиции предположили, что все эти сообщения могут поступать от одного человека, личность которого еще не установлена.

В пресс-службе добавили, что злоумышленник каждый раз минирует одни и те же бизнес-центры, присылая сообщения одинакового содержания, но правоохранители каждый раз вынуждены выезжать на указанные адреса для проверки.

Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства.

Ирина Балачук, УП
Темы: Львовполиция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото Родственник замглавы Львовской ОВА скупает землю, несмотря на отсутствие доходов − СМИ

В случае остановки западной помощи Украина потеряет способность сдерживать РФ – ISW

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Все новости...
Львов
Наркотрафик из Эквадора: во Львове заблокировали транснациональный канал сбыта кокаина
"Укрнафта" начала бурение новой скважины во Львовской области: суточный дебит - более 24 тонн
Зеленский во Львове принял участие в молебне за Украину
Последние новости
10:33
Леся плюс Валерий. Как преодолевает имперское прошлое Звягель – город Украинки и Залужного
10:12
фото Родственник замглавы Львовской ОВА скупает землю, несмотря на отсутствие доходов − СМИ
10:08
КолонкаВ Минобороны назвали 5 главных достижений цифровизации министерства
09:51
ОВА: На оккупированной части Херсонщины россияне застрелили ребенка на глазах родни
09:36
СМИ: Санкции США остановили поставки газа с СПГ-проекта РФ
09:29
Генштаб: На Херсонщине защитники расширяют плацдарм, на ряде направлений отражают атаки
08:48
Германия готовится к возможным новогодним беспорядкам
08:44
Атака дронами: в Николаевской области поврежден объект инфраструктуры, в Одесской – зернохранилище
08:24
Норвежский круизный лайнер остался без навигации из-за шторма в Северном море
08:11
Над Украиной ночью сбили 24 из 28 дронов, не обошлось без попаданий
Все новости...
Реклама: