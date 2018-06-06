Гройсман сказал, при каких условиях может уволить заместителя Супрун

Кабинет министров примет решение в отношении заместителя министра здравоохранения Александра Линчевского после заседания дисциплинарной комиссии 7 июня.



Об этом во вторник заявил премьер-министр Владимир Гройсман народным депутатам, которые пришли на заседание правительства требовать отставки Линчевского.



Гройсман отметил, что в понедельник в комиссию высшего корпуса была направлена аудиозапись заседания Счетной палаты, на котором Линчевский допустил высказывание по лечению онкобольных, которое вызвало большой общественный резонанс.



Премьер призвал сделать публичным заседание дисциплинарной комиссии, которая будет исследовать эту запись в четверг.



"Относиться свысока и не по-человечески к чужой беде - аморально и неприемлемо... Я был очень обеспокоен заявлением, вышедшим через СМИ о нефективности лечения (онкобольных). Человеческая жизнь - бесценна ... Я за то, чтобы жестко наказать человека, если он действительно это сказал. Но для этого мы должны все убедиться, что он именно это сказал", – отметил Гройсман.



В то же время премьер подчеркнул необходимость продолжения медицинской реформы, и отметил, что есть первые видимые результаты.



Гройсман призвал прекратить манипуляцию с фактами и цифрами.



Как сообщалось, комитет Верховной Рады по здравоохранению обратился к премьер-министру Владимиру Гройсману относиетльно законности назначения и соответствия занимаемой должности заместителя министра здравоохранения Александра Линчевского.

Во время заседания Счетной палаты Линчевский объяснял эффективность программы "Лечение граждан Украины за рубежом". Его фразу "Это рак! Они умрут, они все умрут" начали распространять в СМИ и соцсетях. Сам замминистра заявил, что его слова вырвали из контекста.

На официальном сайте Минздрава Линчевский извинился за эмоциональные высказывания, "недопустимо неудачно использованные при его докладе для описания проблемы, затрагивающей слишком чувствительные вопросы для пациентов".