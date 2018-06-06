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Украина и Россия вошли в ТОП наименее миролюбивых стран мира

Среда, 6 июня 2018, 12:26

По версии института экономики и мира Россия и Украина вошли в ТОП наименее миролюбивых стран мира.

Об этом говорится в исследовании Global Peace Index.

Украина и Россия оказались на 152-м и 154-м месте соответственно в "Глобальном индексе миролюбия". Между ними в рейтинге Судан.

За год Россия опустилась на одну строчку, Украина поднялась на две позиции.

Так, по сравнению с Россией, менее благоприятная ситуация сложилась в девяти странах мира - Центрально-Африканской Республике, Конго, Ливии, Йемене, Сомали, Ираке, Южном Судане, Афганистане и Сирии.

 
Global Peace Index

Также до наименее миролюбивых стран также отнесли Нигерию, Турцию, Северную Корею и Пакистан.

Всего в список наименее миролюбивых отнесли 16 стран мира. В общем в исследовании рассматривают 163 государства.

 
Global Peace Index

Среди соседей Украины наиболее "миролюбивой" оказалась Венгрия (17 позиция). Далее - Словакия (22), Румыния (24), Польша (32), Молдова (64), Беларусь (101).

Наиболее миролюбивыми государствами признаны 13 стран - Исландия, Новая Зеландия, Австрия, Португалия, Дания, Канада, Чехия, Сингапур, Япония, Ирландия, Словения, Швейцария и Австралия.

 
Global Peace Index

При составлении рейтинга учитывались 23 индикатора в трех различных категориях - "безопасность в обществе", "продолжающиеся конфликты" и "милитаризация".

В первой категории обращалось внимание на уровень убийств, число заключенных, число полицейских и восприятие преступности, в последней рассматривалось число военнослужащих, расходы на вооружение в соотношении к ВВП и экспорт оружия.

В общем индекс миролюбия негативно вырос на 0,27% по сравнению с 2017 годом.

США в рейтинге находятся на 121-м месте.

 
Global Peace Index

Кроме того в исследовании указывается, что Германия, США, Китай, Франция и Россия являются крупнейшими экспортерами оружия. На их счету 75% всего экспортируемого оружия в мире.

Украинская правда

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Темы: рейтингрейтинг УкраиныРосcияУкраина
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