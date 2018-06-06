Киев пригрозил "Нафтогазу" "радикальными действиями"

Киевская власть будет вынуждена прибегнуть к радикальным действиям, если до следующей недели НАК "Нафтогаз Украины" не подпишет договор с КП "Киевтеплоэнерго" для возобновления горячего водоснабжения киевлянам.

Об этом на брифинге заявил заместитель мэра столицы, секретарь Киевсовета Владимир Прокопив, сообщает пресс-служба городской власти.

Он отметил, что руководство города ищет пути урегулирования ситуации с НАК "Нафтогаз Украины", которая отказывается заключать договор на поставку газа столице.

"Вчера мы официально пригласили руководителя НАК на пленарное заседание. Мы хотим услышать, почему киевляне сегодня без горячей воды, и как видят решение этой патовой ситуации в "Нафтогазе". Если руководство компании откажется прийти, мы будем действовать радикально", - сказал Прокопив.

При этом он не пояснил, в чем именно будут заключаться эти "радикальные действия".

В КГГА отметили, если до 1 августа НАК "Нафтогаз Украины" и "Киевтеплоэнерго", которое теперь должно обеспечивать киевлян теплом и горячей водой, не подпишут договор на поставку газа, то часть домов столицы может остаться без света.

"Под угрозой срыва отопительный сезон в Киеве. Сейчас без теплой воды остались больницы, детские сады, пансионаты для пожилых людей, интернаты", - говорится в сообщении.

В КГГА объяснили, что их заставляют оплатить "более миллиарда гривен чужих долгов" - сумму пени и штрафов, которая числится исключительно за компанией "Киевэнерго", а к новому "Киевтеплоэнерго" не имеет никакого отношения.

В свою очередь нардеп, советник киевского городского головы Дмитрий Белоцерковец отметил, что столица предложила решить этот вопрос в суде.

"Но до этого коммунальное "Киевтеплоэнерго" должно получать газ, а киевляне должны быть обеспечены всеми необходимыми услугами. Также сегодня мы получили выводы международных консалтинговых структур, подтверждающие позицию нашего общества", - отметил Белоцерковец.

Он добавил, что этот вопрос будет решаться также и на государственном уровне, мол, нардепы уже обратились в Антимонопольный комитет, к премьер-министру и председателю парламента.

Ранее в КГГА сообщали, что с 1 августа весь Киев может остаться без горячей воды, а с началом отопительного сезона – и без тепла, если "Нафтогаз" будет отказываться подписать соглашение на поставку газа с КП "Киевтеплоэнерго".