Меркель не видит оснований для возвращения России в G8

Канцлер Германии Ангела Меркель не видит возможности для возвращения России в "Большую восьмерку" несмотря напряженность с США.

Об этом она заявила, отвечая на вопрос депутата Бундестага от правой "Альтернативы для Германии", сообщает Европейская правда со ссылкой на N-TV.

Меркель подчеркнула, что формат "Большой восьмерки" основан на уважении к международному праву.

"Аннексия Крыма была грубым нарушением международного права. Поэтому исключение России из "Большой восьмерки" является правильным решением", - заявила канцлер.

Ранее высокопоставленный чиновник правительства Германии заявил, что нет никаких сомнений в том, что "Большая семерка" будет приветствовать возвращение России в свой клуб богатых стран, однако до сих пор существуют причины придерживаться нынешней договоренности.

Напомним, сопредседатель группы Левых в Бундестаге Сара Вагенкнехт призвала вернуть РФ в "Большой восьмерки" для противовеса интересам США.

Россия была исключена из G8, начиная с 2014 года, в результате аннексии Крыма и участия в конфликтах на востоке Украины и в Сирии.