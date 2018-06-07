В Багдаде взорвался склад с оружием, погибло 18 человек

111 просмотров
Четверг, 7 июня 2018, 02:55

По меньшей мере 18 человек погибли и более 90 ранены в результате взрыва в районе Садр Сити в Багдаде.

Об этом, ссылаясь на источник в иракской полиции, пишет Rueters.

По данным источника, склад боеприпасов находился в мечети  и взрыв произошел во время перегрузки оружия в припаркованную рядом машину.

Район Садр является оплотом националистического клирика Моктады аль-Садра, чей политический блок выиграл парламентские выборы 12 мая.

Представитель министерства внутренних дел сообщил в кратком заявлении, что взрыв произошел  на складе боеприпасов и что силы безопасности начали расследование.

При этом, ранее государственное телевидение, ссылаясь на представителя министерства, сообщило о взрыве как "террористической агрессии против гражданских лиц".

Власти не предоставила объяснений несоответствию этих двух заявлений.

Темы: Ирак взрыв
powered by lun.ua
По теме
В Канаде предлагают передать Украине оружие, предназначенное Иракским курдам 29 мая 2018, 05:31
В Багдаде от подрыва террориста-смертника погибли 4 человека 24 мая 2018, 03:38
США заявили о завершении операции против ИГИЛ в Ираке 1 мая 2018, 02:57
Все новости
Главные новости
Прокуратура потеряла российский след в покушении на Осмаева и Окуеву
Умерла Кира Муратова
В Киеве ночью ограничат движение из-за демонтажных работ возле Арки дружбы народов
Главные новости дня – за 60 секунд
Все новости
социум

Почему в маленьком селе на Полтавщине исчезли кражи

рейтинги

Три самых красивых книг на "Книжном арсенале"

Поиск по сайту
Архив
Весь архів