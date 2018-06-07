В Багдаде взорвался склад с оружием, погибло 18 человек

По меньшей мере 18 человек погибли и более 90 ранены в результате взрыва в районе Садр Сити в Багдаде.

Об этом, ссылаясь на источник в иракской полиции, пишет Rueters.

По данным источника, склад боеприпасов находился в мечети и взрыв произошел во время перегрузки оружия в припаркованную рядом машину.

Район Садр является оплотом националистического клирика Моктады аль-Садра, чей политический блок выиграл парламентские выборы 12 мая.

Представитель министерства внутренних дел сообщил в кратком заявлении, что взрыв произошел на складе боеприпасов и что силы безопасности начали расследование.

При этом, ранее государственное телевидение, ссылаясь на представителя министерства, сообщило о взрыве как "террористической агрессии против гражданских лиц".

Власти не предоставила объяснений несоответствию этих двух заявлений.